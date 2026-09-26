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Латвию призвали сократить потребление газа – наступают «тяжелые времена», о которых предупреждал Ринкевич? 3 1120

Политика
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: газ

В энергетике Евросоюза начался кризис, из-за чего странам рекомендуется сократить энергопотребление. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена министрам энергетики стран союза, передают Euractiv и Reuters.

По словам Йоргенсена, Евросоюз столкнулся с «ценовым кризисом, связанным с кризисом предложения». Ситуация на нефтяном и газовом рынках осложнилась на фоне последствий войны с Ираном и перебоев с поставками энергоресурсов.

Еврокомиссар предложил национальным правительствам рассмотреть введение мер, которые помогут поддерживать закачку газа в хранилища и одновременно снижать спрос на газ и электроэнергию настолько долго, насколько это потребуется.

Как сообщал bb.lv, неделю назад президент Латвии Эдагар Рикевич заявил: «Мы живем в тревожное время, ситуация быстро меняется, и ближайшие месяцы для нашей страны, как и для многих других, будут непростыми».

Отметим, что речь пока не идет об обязательном общеевропейском ограничении потребления. Брюссель предлагает отдельным странам самостоятельно оценить необходимость таких мер с учетом ситуации на их энергетических рынках.

Йоргенсен отметил, что сейчас Евросоюз лучше подготовлен к возможным проблемам с поставками, чем во время энергетического кризиса 2021–2022 годов. Однако, по его словам, государствам необходимо усилить подготовку к предстоящему зимнему сезону.

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#нефть #газ #кризис #Латвия #энергетика #электроэнергия #Евросоюз
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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