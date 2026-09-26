В понедельник состоится последнее перед выборами в Сейм заседание коалиционного совета. Если по итогам выборов станет ясно, что состав нынешней коалиции изменится (например, одна или две правящих партии не попадут в следующий Сейм), то в таком случае коалиционный совет больше собираться не будет и правительство станет "техническим" - оно будет исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства.

Ну а на последнем коалиционном совете перед выборами партнеры по власти обсудят и не поддержат проект поправок в Конституцию о переходе на всенародные выборы президента. По слухам, "зеленые крестьяне" все равно направят этот свой проект в Сейм, чтобы депутаты в ближайший четверг, то есть за два дня до выборов, решили, передавать ли эту инициативу в профильную комиссию парламента.

Также правящие обсудят предложение Нацобъединения о введении конкретной квоты на выдачу ВНЖ гражданам третьих стран.

А после коалиционного совета состоится заседание комитета правительства, на котором правящие рассмотрят подготовленные минфином базовые варианты бюджета-2027. Отметим, что бюджет на следующий год и основные параметры бюджета на 2028-ой, 2029-ый и 2030-ый годы будет утверждать уже следующий Сейм.