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Последнее заседание перед часом X. Что обсудят пока еще правящие? 1 48

Политика
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание Кабинета Министров

Здание Кабинета Министров

Правящие успеют до выборов провести последние заседания коалиционного совета и правительства.

В понедельник состоится последнее перед выборами в Сейм заседание коалиционного совета. Если по итогам выборов станет ясно, что состав нынешней коалиции изменится (например, одна или две правящих партии не попадут в следующий Сейм), то в таком случае коалиционный совет больше собираться не будет и правительство станет "техническим" - оно будет исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства.

Ну а на последнем коалиционном совете перед выборами партнеры по власти обсудят и не поддержат проект поправок в Конституцию о переходе на всенародные выборы президента. По слухам, "зеленые крестьяне" все равно направят этот свой проект в Сейм, чтобы депутаты в ближайший четверг, то есть за два дня до выборов, решили, передавать ли эту инициативу в профильную комиссию парламента.

Также правящие обсудят предложение Нацобъединения о введении конкретной квоты на выдачу ВНЖ гражданам третьих стран.

А после коалиционного совета состоится заседание комитета правительства, на котором правящие рассмотрят подготовленные минфином базовые варианты бюджета-2027. Отметим, что бюджет на следующий год и основные параметры бюджета на 2028-ой, 2029-ый и 2030-ый годы будет утверждать уже следующий Сейм.

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#выборы #ВНЖ #бюджет #коалиция #парламент #нацобъединение #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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