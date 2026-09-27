Президент Эдгар Ринкевич в ходе рабочего визита в США сегодня примет участие в праздновании 75-летия латышской школы в Лос-Анджелесе, а также встретится с представителями латвийской диаспоры, сообщили в канцелярии президента.

В программе праздника - выступления учащихся школы, премьера песни Лолиты Ритмане и Мары Залите "Ты моя радость", посвященной олимпийской сборной Латвии, которую исполнит Анце Краузе, праздничные речи, чествование бывших и нынешних учителей и руководителей школы.

Латышская школа в Лос-Анджелесе была основана в 1950 году. Школа предлагает изучение латышского языка, культуры, истории и традиций для детей и молодежи разного возраста.

Рабочий визит президента в США продлится до понедельника, 28 сентября.