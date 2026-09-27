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Ринкевич примет участие в праздновании 75-летия латышской школы в Лос-Анджелесе 2 107

Политика
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич в ходе рабочего визита в США сегодня примет участие в праздновании 75-летия латышской школы в Лос-Анджелесе, а также встретится с представителями латвийской диаспоры, сообщили в канцелярии президента.

В программе праздника - выступления учащихся школы, премьера песни Лолиты Ритмане и Мары Залите "Ты моя радость", посвященной олимпийской сборной Латвии, которую исполнит Анце Краузе, праздничные речи, чествование бывших и нынешних учителей и руководителей школы.

Латышская школа в Лос-Анджелесе была основана в 1950 году. Школа предлагает изучение латышского языка, культуры, истории и традиций для детей и молодежи разного возраста.

Рабочий визит президента в США продлится до понедельника, 28 сентября.

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#история #Латвия #школа #культура #диаспора #традиции #Эдгар Ринкевич #латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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