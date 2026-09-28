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Что известно о безопасности выборов в Латвии: СГБ оценила риски вмешательства и дезинформации 0 24

Политика
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
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Служба государственной безопасности Латвии заявила, что на данный момент не выявила существенных и систематических попыток России или других недружественных государств повлиять на результаты выборов в Сейм. При этом спецслужба продолжает отслеживать случаи распространения дезинформации и не исключает возможных провокаций в дни голосования.

До настоящего времени Служба государственной безопасности (СГБ) не зафиксировала существенных и систематических попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на исход предстоящих выборов в Сейм в интересах какой-либо партии или кандидата. Об этом сообщили в самой службе.

Вместе с тем спецслужба уже выявила отдельные случаи распространения дезинформации, связанной с выборами и политическими партиями. Эти эпизоды сейчас анализируются.

По оценке СГБ, основным потенциальным риском в период выборов остаются информационные операции. В ведомстве считают, что Россия может активизировать кампании по распространению ложной информации против политических сил и кандидатов, выступающих против российской агрессии и поддерживающих Украину. При этом на сегодняшний день признаков масштабной кампании не выявлено.

Служба также не исключает, что в период голосования возможны отдельные провокации, которые могут быть инициированы Россией или Беларусью. Речь идет о резонансных действиях, способных повлиять на общественное восприятие выборов или их проведение. Однако конкретных данных о подготовке подобных акций сейчас нет.

Еще одним направлением контроля остается возможное незаконное влияние на избирателей, включая попытки подкупа голосов. По данным СГБ, подтвержденных случаев пока не зарегистрировано. Это означает, что, несмотря на повышенное внимание спецслужб к выборам, оснований говорить о масштабных нарушениях или иностранном вмешательстве на данный момент нет. Вместе с тем мониторинг будет продолжаться вплоть до завершения голосования.

Во время выборов СГБ совместно с Государственной полицией и другими государственными и муниципальными учреждениями обеспечит усиленные меры безопасности для проведения свободного и честного голосования.

Жителей призывают сообщать о любых попытках незаконного воздействия на выбор избирателей — предложениях денег или других выгод за голос, угрозах, насилии или иных способах давления. При возможности рекомендуется сохранять фото-, видео- или аудиодоказательства, а также фиксировать сведения о предполагаемых нарушителях.

Кроме того, СГБ просит информировать о случаях использования дипфейков и других материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта, если они распространяют заведомо ложную информацию о политических партиях или кандидатах. Вместе с такими сообщениями желательно указывать, где и когда был обнаружен подобный контент.

Отдельные нарушения находятся в компетенции других ведомств. О незаконной агитации в «день тишины» и в день выборов следует сообщать в Государственную полицию, а о скрытой политической рекламе, нарушениях правил финансирования агитации и использовании ИИ без соответствующей маркировки — в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

До дня голосования спецслужбы продолжат следить за информационным пространством и проверять все поступающие сообщения о возможных нарушениях, чтобы обеспечить законное проведение выборов.

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#выборы #Латвия #коррупция #безопасность #дезинформация #манипуляции #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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