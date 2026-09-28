После того как страны Балтии обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно выделить средства на защиту от беспилотных летательных аппаратов, литовский министр обороны Робертас Каунас заявил о позитивных сигналах из Брюсселя.

"Мы, Литва, Латвия и Эстония, договорились совместно обратиться в Европейскую комиссию с просьбой о дополнительном финансировании. Приоритеты остаются прежними - это противовоздушная оборона, хотя оборудование может несколько отличаться. Литва фокусируется на усилении систем обнаружения и кинетического перехвата", - сообщил Каунас в понедельник в Брюсселе в интервью телеканалу LRT.

"Сигналы позитивные. Это означает, что комиссия рассмотрит запрос, и я думаю, что в ходе переговоров мы определим, на что конкретно будут направлены средства", - отметил министр.

Финская газета "Iltalehti" на прошлой неделе сообщила, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы направили письмо в Брюссель с просьбой срочно выделить 500 млн евро на укрепление потенциала защиты от дронов.

Государства Балтии надеются, что Европейский союз (ЕС) сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от дронов уже в 2026 году. По данным источников издания, усиление защиты от беспилотников является неотложной задачей из-за опасений, что Россия может попытаться проверить действие 5-ой статьи договора НАТО, организовав атаки дронов на восточный фланг альянса.

"Россия не остановится, вся ее экономика сегодня работает на войну. Даже при перемирии или мире Россия продолжит производить вооружение. (...) Это означает, что наша оборонная промышленность должна двигаться вперед еще быстрее. Заключая договоренности с производителями, мы чаще обсуждаем не объемы, а сроки. К сожалению, производители выстраивают длинные очереди, сроки большие, вместо того чтобы мы получали заказанную продукцию быстрее", - отметил Каунас.

"Имея сильную армию и вооружение на наших землях, мы сможем сдержать Россию", - подчеркнул он.

В понедельник в Брюсселе Каунас принимает участие в заседании Совета по иностранным делам ЕС, где обсуждается увеличение военной помощи Украине.

Министры также рассмотрят гибридные кампании России и их эскалацию, ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и ее влияние на оборону и безопасность Европы.

В последние месяцы европейские страны предупреждают о возможной активизации диверсионной деятельности России на их территории.

"Мы уже не говорим о том, что кто-то что-то сделал, (...) мы констатируем, что Россия организует гибридные атаки. Теперь вопрос в том, как мы (...) ответим на эти гибридные угрозы", - сказал Каунас.

"Это непросто, поскольку Россия действует в "серой зоне", гибридные атаки организуются без атрибуции. (...) Однако я не сомневаюсь, что это вопрос политической воли, и она появляется. Это означает, что мы будем наращивать производственные мощности в Европе и потенциал наших армий, потому что Россия, к сожалению, понимает только язык силы, и громких заявлений нам недостаточно. Нам нужны реальные оборонительные возможности в Европе", - пояснил он.