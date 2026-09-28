Министр внутренних дел Янис Домбрава только что в социальных сетях сообщил о законодательной инициативе: "Чтобы получая паспорт необязательно будет еще и оформлять ID-карту.

Я внес предложения к Закону об удостоверяющих личность документах, чтобы удостоверение личности (eID) больше не было обязательным и люди имели право сами выбирать — паспорт, eID-карту или оба документа.

Предлагаемые государством цифровые решения должны быть удобными и доступными, но их не стоит навязывать как единственный выбор. Особенно это важно для людей, которые в повседневной жизни не используют электронную идентификацию или которые не используют eParksts Mobile. Человек сам должен иметь возможность выбрать наиболее подходящий для себя документ, удостоверяющий личность. Если Сейм поддержит предложение, то в дальнейшем паспорт можно будет получить без обязанности получить ID-карту."