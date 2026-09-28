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Или паспорт, или ID. Домбрава вышел с неожиданной инициативой 1 602

Политика
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Образец паспорта

Образец паспорта гражданина ЕС

Глава МВД подготовил поправки в закон.

Министр внутренних дел Янис Домбрава только что в социальных сетях сообщил о законодательной инициативе: "Чтобы получая паспорт необязательно будет еще и оформлять ID-карту.

Я внес предложения к Закону об удостоверяющих личность документах, чтобы удостоверение личности (eID) больше не было обязательным и люди имели право сами выбирать — паспорт, eID-карту или оба документа.

Предлагаемые государством цифровые решения должны быть удобными и доступными, но их не стоит навязывать как единственный выбор. Особенно это важно для людей, которые в повседневной жизни не используют электронную идентификацию или которые не используют eParksts Mobile. Человек сам должен иметь возможность выбрать наиболее подходящий для себя документ, удостоверяющий личность. Если Сейм поддержит предложение, то в дальнейшем паспорт можно будет получить без обязанности получить ID-карту."

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#паспорт
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Эдуард Эльдаров
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