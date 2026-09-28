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Латвия не спешит по примеру Литвы закрыть визовые центры в Казахстане и Узбекистане 0 93

Политика
Дата публикации: 28.09.2026
LETA
Изображение к статье: Здание МИД Латвии

Министерство иностранных дел (МИД) не получало от латвийских органов безопасности информацию о необходимости закрыть визовые центры в Казахстане и Узбекистане, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Лига Ермацане.

МИД готов принять соответствующее решение, если такая информация будет получена.

Пресс-секретарь МИД пояснила, что на основании заключенного в 2015 году договора с поставщиком внешних услуг "VF Worldwide Holdings" Латвия пользуется его услугами для приема заявлений на получение виз в Казахстане и Узбекистане. Через визовые центры принимаются заявления на получение виз и передаются на рассмотрение в посольства Латвии в этих странах.

Как сообщалось, Литва по соображениям безопасности приняла решение закрыть визовые центры в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, а также в Боснии и Герцеговине.

Как пояснил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, эти отделения действуют как посредники между иностранцами и литовскими властями: в них принимаются заявления на получение видов на жительство и выполняются миграционные процедуры.

Оценивая риски безопасности и угрозы терроризма, Кателинас не видит причин, по которым такие возможности должны сохраняться в этих странах. Министр отметил, что решение было принято с учетом предупреждений Департамента государственной безопасности Литвы о возможных террористических рисках.

"Когда Департамент государственной безопасности предупреждает о возможных террористических угрозах и уже выявляет отдельных лиц, прибывших из Средней Азии и имеющих радикальные взгляды или связи с терроризмом, государство не может ждать, пока риск превратится в инцидент. Поэтому эти четыре отделения закрываются, и мы не будем открывать новые отделения, деятельность которых обеспечивал бы поставщик внешних услуг", - заявил Кателинас.

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#терроризм #Литва #Казахстан #Латвия #миграция #безопасность #визы #Узбекистан #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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