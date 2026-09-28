Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На выборах в Сейм уже проголосовал каждый шестидесятый гражданин Латвии 0 142

Политика
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: выборы
ФОТО: LETA

На выборах в Сейм на данный момент свой голос отдали не менее 25 507, или 1,64%, из 1 557 615 имеющих право голоса избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В это число также входят 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали лично и не сдали свой голос на хранение на избирательном участке.

Отдельные участки ещё обобщают данные, поэтому это число не является окончательным.

В Курземе свой голос на хранение сдали 1757 избирателей — таким образом, проголосовал 1,01% имеющих право голоса жителей региона. В Земгале свой голос уже отдали 2145 избирателей, что составляет 1,08% от числа имеющих право голоса. В Латгалии в понедельник проголосовали 1370 избирателей — 0,75% от числа имеющих право голоса. В Видземе и Риге данные по всем избирательным участкам ещё не обобщены.

Государственное агентство цифрового развития (VDAA) подтверждает, что избирательная платформа пока работает стабильно и в соответствии с планом.

Как сообщалось ранее, учреждение по предотвращению киберинцидентов «Cert.lv» также подтвердило, что в первый день, когда избиратели могли сдать свои голоса на хранение, в киберпространстве Латвии не было выявлено аномалий или инцидентов кибербезопасности, связанных с проведением выборов.

В течение всех рабочих дней этой недели избиратели смогут сдавать свои голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что этот способ голосования по своей сути похож на досрочное голосование, однако имеет некоторые процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов ещё изменить своё мнение и заменить ранее отданный голос.

Выборы в Сейм состоятся в субботу.

×
#выборы #ЦИК #Сейм #Латвия #кибербезопасность #голосование #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: knab
Изображение к статье: урна для голосования
Изображение к статье: Ринкевич
Изображение к статье: газ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия
Изображение к статье: Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов
Дом и сад
Изображение к статье: Пляж в Вентспилсе
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео