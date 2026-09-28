На выборах в Сейм на данный момент свой голос отдали не менее 25 507, или 1,64%, из 1 557 615 имеющих право голоса избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В это число также входят 4907 человек за рубежом, которые зарегистрировались для голосования по почте. ЦИК поясняет, что при почтовом голосовании проголосовавшими считаются избиратели, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали лично и не сдали свой голос на хранение на избирательном участке.

Отдельные участки ещё обобщают данные, поэтому это число не является окончательным.

В Курземе свой голос на хранение сдали 1757 избирателей — таким образом, проголосовал 1,01% имеющих право голоса жителей региона. В Земгале свой голос уже отдали 2145 избирателей, что составляет 1,08% от числа имеющих право голоса. В Латгалии в понедельник проголосовали 1370 избирателей — 0,75% от числа имеющих право голоса. В Видземе и Риге данные по всем избирательным участкам ещё не обобщены.

Государственное агентство цифрового развития (VDAA) подтверждает, что избирательная платформа пока работает стабильно и в соответствии с планом.

Как сообщалось ранее, учреждение по предотвращению киберинцидентов «Cert.lv» также подтвердило, что в первый день, когда избиратели могли сдать свои голоса на хранение, в киберпространстве Латвии не было выявлено аномалий или инцидентов кибербезопасности, связанных с проведением выборов.

В течение всех рабочих дней этой недели избиратели смогут сдавать свои голоса на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии. ЦИК поясняет, что этот способ голосования по своей сути похож на досрочное голосование, однако имеет некоторые процедурные отличия, которые позволяют в течение недели до выборов ещё изменить своё мнение и заменить ранее отданный голос.

Выборы в Сейм состоятся в субботу.