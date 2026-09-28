Крупнейший банк Венгрии OTP, который задумал купить банк в Латвии, изучает способы полного ухода из России, пишет Bloomberg.

OTP хочет скупить американские банки Luminor, работающие в Латвии, Литве и Эстонии. Однако, столкнулся с неприязнью и подозрениями местных надзорных органов, которые недовольны активностью венгерских банкиров в Россию.

В Будапеште упреки услышали. «Учитывая его стратегический интерес банка в Балтии и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP начал пересмотр своей стратегии в отношении России, включая потенциальный полный уход из России, — заявил главный исполнительный директор OTP Group Петер Чани.

Банк планирует завершить пересмотр стратегии в отношении России к концу года. Сроки выхода из России не называются.

В банке оправдываются, что после нападения России на Украину OTP приостановил корпоративное кредитование и вывел внутригрупповое финансирование, а текущие операции в стране сосредоточены почти полностью на розничном потребительском кредитовании.