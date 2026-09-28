С понедельника, 28 сентября, жители Латвии смогут досрочно проголосовать на выборах в 15-й Сейм, сдав свой голос на хранение в любом из 933 избирательных участков страны.

С понедельника, 28 сентября, и до пятницы, 2 октября, избиратели на выборах в 15-й Сейм смогут сдать свой голос на хранение в любом из 933 избирательных участков по всей Латвии, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Этот способ голосования аналогичен досрочному, однако позволяет до дня выборов изменить свое решение и заменить ранее поданный голос.

Сдать голос на хранение можно:

28 и 30 сентября — с 17:00 до 20:00;

29 сентября и 1 октября — с 8:00 до 11:00;

2 октября — с 12:00 до 15:00.

Как поясняют в ЦИК, после проверки документов избиратель получает комплект бюллетеней, заверенный печатью конверт для бюллетеня и регистрационный конверт. После того как выбор сделан, бюллетень помещается в запечатанный конверт, который затем вкладывается в регистрационный конверт. Последний в присутствии избирателя заверяется печатью и опускается в урну.

Имя и фамилия избирателя указываются на регистрационном конверте, чтобы исключить возможность повторного голосования. До начала подсчета голосов регистрационные конверты проверят, после чего из них извлекут конверты с бюллетенями, перемешают и только затем вскроют, что обеспечивает сохранение тайны голосования.

Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, 3 октября. В день выборов избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Для голосования необходимо предъявить действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (eID-карту).