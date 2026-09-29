Менее чем через час на свое последнее перед выборами в Сейм заседание соберется Кабинет Министров. Глава МВД Янис Домбрава на коалиционном совете перед самим заседанием правительства попытался инициировать рассмотрение своей очередной инициативы, о которой он сам и сообщил только что в социальных сетях:"Направляю проект решения о приостановке выдачи виз гражданам Узбекистана. После того, как несколько граждан Узбекистана спустя короткий период после прибытия в Латвию совершили преступления, в том числе против малолетних, МВД на основании части 2 статьи 8 Иммиграционного закона предложило сегодня на заседании правительства принять решение о приостановке выдачи виз гражданам Узбекистана. Пока приостановлена выдача виз, работать вместе с Узбекской стороной, чтобы предотвратить возможность прибытия к нам лиц, создающих риски для общественного порядка и безопасности."

Но партнеры по коалиции предложили не торопиться с обсуждением подобного запрета. Таким образом, данный вопрос в повестке дня сегодняшнего заседания правительства не появится. "Рассчитываем, что вопрос о приостановке выдачи виз будет рассмотрен на следующем заседании Кабмина", - надеется министр внутренних дел.