После введения пониженной ставки НДС цены на четыре группы основных продуктов питания в среднем снизились на 10,18%, превысив первоначально установленную цель в 7,4%. Об этом, подводя итоги первых трех месяцев, сообщило министерство экономики.

Заместитель госсекретаря Министерства экономики Янис Салминьш рассказал, что при сравнении базовых цен на 1 июня и 1 сентября хлеб подешевел на 9,01%, мясо птицы — на 8,89%, молоко — на 10,8%, а яйца — на 12,03%.

Расчеты основаны на данных электронных транзакций трех крупнейших торговых сетей — Rimi Latvia, Maxima Latvija и Lidl Latvija, которые предоставляются Центральному статистическому управлению (ЦСУ).

По оценке Министерства финансов, общая выгода жителей от снижения НДС составит около 31,4 млн евро: 15 млн евро в 2026 году и 16,4 млн евро в 2027-м. В среднем это около 37 евро на одно домохозяйство за весь период действия пониженной ставки. Относительно большую выгоду получают семьи с низкими доходами и семьи с детьми.

Контроль за ценами ведут ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей (PTAC). По словам директора PTAC Зайги Лиепини, за это время проведено около 130 проверок.

В Министерстве экономики также признают, что утверждать с абсолютной точностью, что продукты подешевели именно на 10,2%, нельзя. Крупнейшие сети были выбраны потому, что занимают значительную долю рынка, а их ценовой политике из-за конкуренции зачастую следуют и более мелкие магазины.

Ранее Совет по конкуренции по итогам своей оценки пришел к предварительному выводу, что Rimi, Maxima и Lidl в основном полностью передали покупателям ожидаемый от снижения НДС эффект в размере 7,4%.

По расчетам Совета по конкуренции, среднее снижение цен, непосредственно связанное с пилотным проектом НДС, составило 8,32%. Для молочных продуктов показатель составил 8,58%, мяса птицы — 8,28%, хлеба — 8,26%, яиц — 8,14%.

С 1 июля в Латвии для четырех групп основных продуктов — хлеба, молока, мяса птицы и яиц — ставка НДС снижена с 21% до 12%. Пониженная ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.