Когда главному монетарному институту Латвии реально делать нечего — ибо эмиссионная функция у него с 2013 года переадресована в Европейский центробнак во Франкфурт-на-Майне, — он (Банк Латвии) развлекается начертанием разного рода установок и генеральных линий.

В нашем случае речь идет о разработанных в недрах Банка Латвии «Советах по идентификации хозяйственной деятельности, благоприятной и неблагоприятной для природного разнообразия».

Исходя из этих рекомендаций, кредитные учреждения Латвии должны выдавать займы фермерам.

Однако Минземледелия считает, что сии основные направления БЛ были приняты «без предварительных консультаций с отраслевым министерством и практиками». И это — «опасный прецедент».

«Формально рекомендации носят рекомендательный характер, однако на практике становятся обязательной предпосылкой для получения финансирования», – жалуются в Минземледелия. То есть коммерческие банки, начитавшись рекомендаций БЛ, стали с большим скепсисом рассматривать кредитные заявки земледельцев и животновод.

Лоббисты крестьян в Минземледелии бьют тревогу: «сельские хозяева уже сейчас выполняют обширный комплекс требований ЕС в сфере экологии и климата». К ним, в частности, относятся условия общей сельхозполитики, экосхемы, нитратная директива и т. д.

Так как наша страна добровольно установила сама для себя более жесткие экокритерии, полагают в Минземледелия, «существует высокий риск создать двойное регулирование и искусственно снизить конкурентоспособность сельских хозяев и перерабатывающей промышленности».