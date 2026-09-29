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Смычка города и деревни дала трещину: в Латвии не на шутку схлестнулись банкиры и крестьяне 0 898

Политика
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги давай!

Деньги давай!

ФОТО: BB.LV/AI

Когда главному монетарному институту Латвии реально делать нечего — ибо эмиссионная функция у него с 2013 года переадресована в Европейский центробнак во Франкфурт-на-Майне, — он (Банк Латвии) развлекается начертанием разного рода установок и генеральных линий.

В нашем случае речь идет о разработанных в недрах Банка Латвии «Советах по идентификации хозяйственной деятельности, благоприятной и неблагоприятной для природного разнообразия».

Исходя из этих рекомендаций, кредитные учреждения Латвии должны выдавать займы фермерам.

Однако Минземледелия считает, что сии основные направления БЛ были приняты «без предварительных консультаций с отраслевым министерством и практиками». И это — «опасный прецедент».

«Формально рекомендации носят рекомендательный характер, однако на практике становятся обязательной предпосылкой для получения финансирования», – жалуются в Минземледелия. То есть коммерческие банки, начитавшись рекомендаций БЛ, стали с большим скепсисом рассматривать кредитные заявки земледельцев и животновод.

Лоббисты крестьян в Минземледелии бьют тревогу: «сельские хозяева уже сейчас выполняют обширный комплекс требований ЕС в сфере экологии и климата». К ним, в частности, относятся условия общей сельхозполитики, экосхемы, нитратная директива и т. д.

Так как наша страна добровольно установила сама для себя более жесткие экокритерии, полагают в Минземледелия, «существует высокий риск создать двойное регулирование и искусственно снизить конкурентоспособность сельских хозяев и перерабатывающей промышленности».

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#сельское хозяйство #банки #финансы #Латвия #экология #экономика #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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