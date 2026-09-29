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Трамп готовится отменять санкции против России – что он получит взамен? 3 931

Политика
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: санкции

Несколько месяцев назад Трамп согласился с идеей своего представителя в Восточной Европе ослабить санкции против РФ в обмена на освобождение некоторых политических заключённых, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Эта инициатива по-прежнему находится на ранней стадии и должна способствовать достижению сразу нескольких целей Трампа.

«Она поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить рамки переговоров Трампа с Кремлем за пределы затянувшейся войны в Украине, которую его посланникам не удалось прекратить. Это открыло бы для США путь к заключению выгодных сделок, связанных с российской нефтью, дизельным топливом, редкоземельными минералами и другими сырьевыми товарами.

В качестве бонуса освобождение заключенных по гуманитарным соображениям могло бы укрепить позиции Трампа в борьбе за давно желанную Нобелевскую премию мира», - пишет The Atlantic.

Напомним, что Трамп подписал закон об «адских санкциях» против РФ, но пока не применил его.

Добавим, что смягчение санкций в обмен на освобождение политзаключенных Белый дом уже давно применяет в отношении Беларуси.

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#США #санкции #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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