Несколько месяцев назад Трамп согласился с идеей своего представителя в Восточной Европе ослабить санкции против РФ в обмена на освобождение некоторых политических заключённых, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Эта инициатива по-прежнему находится на ранней стадии и должна способствовать достижению сразу нескольких целей Трампа.

«Она поможет реинтегрировать Россию в мировую экономику и расширить рамки переговоров Трампа с Кремлем за пределы затянувшейся войны в Украине, которую его посланникам не удалось прекратить. Это открыло бы для США путь к заключению выгодных сделок, связанных с российской нефтью, дизельным топливом, редкоземельными минералами и другими сырьевыми товарами.

В качестве бонуса освобождение заключенных по гуманитарным соображениям могло бы укрепить позиции Трампа в борьбе за давно желанную Нобелевскую премию мира», - пишет The Atlantic.

Напомним, что Трамп подписал закон об «адских санкциях» против РФ, но пока не применил его.

Добавим, что смягчение санкций в обмен на освобождение политзаключенных Белый дом уже давно применяет в отношении Беларуси.