Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ядерное оружие НАТО может появиться в Латвии — Ринкевич объяснил при каких условиях 1 154

Политика
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерное оружие

ChatGPT

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в случае коллективного решения НАТО и возникновения такой необходимости на территории Латвии может быть размещено ядерное оружие.

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии о ядерном сдерживании в странах Балтии. В сентябре Сейм Литвы в первом чтении поддержал отмену закрепленного в Конституции запрета на размещение в стране ядерного оружия.

В Латвии юридического запрета нет

Ринкевич обратил внимание, что в Конституции Латвии подобного ограничения нет.

«У нас нет юридически установленных законом препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии», — заявил президент.

Он напомнил, что еще в 2003 году, когда Латвия готовилась вступить в НАТО, страны должны были подтвердить отсутствие ограничений, которые мешали бы полноценному участию в механизме коллективной безопасности альянса, включая систему ядерного сдерживания.

По словам президента, если возникнет такая необходимость и НАТО коллективно примет соответствующее решение, ядерное оружие сможет быть размещено в Латвии.

Латвия уже находится под «ядерным зонтиком»

Ринкевич также прокомментировал предложение Великобритании распространить дополнительные гарантии ядерной защиты на страны Объединенных экспедиционных сил (JEF), куда входят государства Балтии и Северной Европы, а также Нидерланды.

По мнению президента, ядерное сдерживание остается одним из факторов, препятствующих перерастанию конфликтов в Европе в масштабные войны. Применение такого оружия является крайней мерой, однако само его наличие должно сдерживать потенциального агрессора.

Великобритания уже участвует в системе ядерного сдерживания НАТО, поэтому Латвия и сейчас находится под ядерным зонтиком альянса, который обеспечивают прежде всего США и Великобритания.

НАТО официально определяет ядерные силы как один из ключевых компонентов общей системы сдерживания и обороны альянса наряду с обычными вооружениями и противоракетной обороной.

Британские подлодки и защита Северной Европы

Ранее командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании генерал Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию подтвердил готовность Лондона обеспечить ядерное сдерживание в рамках сотрудничества JEF.

В ноябре планируется подписать соглашение о создании в рамках JEF боевой структуры нового типа. Предполагается, что она получит планы действий военного времени и сможет быстро реагировать в случае возникновения российской угрозы.

В JEF входят десять стран: Великобритания, Латвия, Литва, Эстония, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

При этом заявление Ринкевича не означает, что принято решение о размещении ядерного оружия в Латвии. Президент говорит о юридической и политической возможности такого шага в будущем — при наличии необходимости и коллективного решения НАТО.

×
#НАТО #ядерное оружие #Латвия #Великобритания #оборона #конфликты #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сокращение бюджета Эксклюзив!
Изображение к статье: Коллаж с флагами Великобритании, Латвии и других стран JEF, силуэтом атомной подводной лодки и картой Северной Европы.
Изображение к статье: санкции
Изображение к статье: Загранпаспорт гражданина Узбекистана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почтовая марка в честь Ульяны Семёновой
Спорт
Изображение к статье: Арест
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Лиссабон
Люблю!
Изображение к статье: знак такси
Политика
Изображение к статье: Фатима Захра Мансури
В мире
Изображение к статье: Почтовая марка в честь Ульяны Семёновой
Спорт
Изображение к статье: Арест
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео