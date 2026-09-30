В социальной сети «X» широкую дискуссию вызвала закупка мобильных телефонов Рижской думой, предполагаемая максимальная сумма договора по которой составляет 300 000 евро без НДС.

Особое внимание привлекли технические требования к одной из конфигураций самых мощных телефонов — в ней требуется операционная система iOS, не менее 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти, процессор, произведённый по техпроцессу не старше 3 нм, три задние камеры по 48 МП, фронтальная камера не менее 18 МП, а также возможности записи видео высокого качества.

Несколько пользователей «X» пришли к выводу, что такая спецификация очень точно описывает флагманский «iPhone». Например, в спецификации нынешнего «iPhone 17 Pro» действительно есть 3-нм процессор, 12 ГБ RAM, три камеры по 48 МП и фронтальная камера на 18 МП, а также указанные в спецификации возможности видео.

Дискуссию начал Каспарс Зандбергс, опубликовав фрагменты закупочной документации и спросив у Рижской думы, почему муниципалитету нужны именно такие требования и для скольких должностей такие технические возможности действительно необходимы.

Одновременно в опубликованных документах закупки видно, что срок действия договора предусмотрен до 48 месяцев, а 300 000 евро — это предполагаемая максимальная сумма договора.

Рижское самоуправление подчёркивает, что речь не идёт о трате 300 000 евро только на дорогие «iPhone». Рижское цифровое агентство централизованно осуществляет ИКТ-закупки для более чем 400 муниципальных учреждений, а указанная сумма является максимально возможной суммой на четыре года как для приобретения устройств, так и для их обслуживания. Это не означает, что вся сумма обязательно будет израсходована.

Сами телефоны также разделены на 11 различных категорий — восемь предназначены для устройств «Android» и три для устройств iOS. Муниципалитет указывает, что на практике чаще всего приобретаются телефоны более низкой ценовой категории, а более мощные модели включены в закупку для ситуаций, когда служебные обязанности сотрудника требуют большей производительности.

В качестве примеров муниципалитет приводит технических специалистов и сотрудников, которые используют требовательные мобильные приложения, карты, GIS, видео или решения удалённого доступа. Необходимость устройства более дорогой категории должна обосновываться отдельно. В социальных сетях муниципалитет резюмирует: «Просто так iPhone выдаваться не будут».

Однако разъяснение дискуссию не остановило — пользователи продолжают спрашивать как о требовании iOS, так и о возможностях камер, технологии процессора и о том, в каких конкретно рабочих обязанностях такие параметры в муниципалитете необходимы.

Самые яркие комментарии из соцсетей.

«Я верю, что ни один сотрудник самоуправления не может полноценно функционировать без видео в разрешении 8K (240 fps) и Dolby Vision HDR».

«Кому и зачем Рижская дума закупает как минимум 250 телефонов?»

«Apple и Samsung производят свои чипы, и есть гарантия, что внутри не будет китайских шпионских чипов…»

«Если для этого есть серьёзное обоснование, а не прихоть какого-то конкретного руководителя, то у меня нет претензий. Но почему-то кажется, что здесь больше прихоть».

«Государству и самоуправлению не нужно покупать мобильные телефоны».

«Требование iOS автоматически означает только iPhone? Надеюсь, есть технологическое обоснование, почему другие производители не подходят».

«С такими спецификациями это модели iPhone 17 и 18 Pro и Max».

«Денег много, настолько много, что их вообще не нужно считать».

«С другой стороны — срок действия договора четыре года. Работу они закончат уже со старыми моделями…»

«Когда хочется айфон и просишь маму, чтобы выписала спецификацию».

«Ну вот так оно и есть — если процессор телефона не произведён по 3-нм техпроцессу, то такой Рижской думе не подходит».

Один из участников дискуссии предлагает, чтобы закупку и её требования оценили Госконтроль и другие надзорные учреждения. Ещё один пользователь подчёркивает, что в закупке на 300 000 евро необходимость каждого технического требования должна быть чётко объяснена. Другие указывают, что сама по себе закупка мощных телефонов не является проблемой, если муниципалитет способен обосновать конкретные рабочие потребности.