Конституционный суд Латвии признал неконституционными нормы, позволяющие освобождать физических лиц от долгов без полной оценки их имущественного положения. Действующий порядок останется в силе до октября 2027 года, чтобы Сейм успел принять новое регулирование.

Конституционный суд Латвии признал не соответствующим Конституции регулирование, которое позволяет освобождать физических лиц от долгов без всесторонней оценки их имущественного положения.

По мнению суда, действующий механизм не гарантирует, что списание долгов применяется только к людям, которые действительно не способны исполнить свои обязательства.

Суд отметил, что освобождение от долгов ограничивает право кредиторов на собственность, поскольку после завершения процедуры они теряют право требовать возврата задолженности.

Вместе с тем суд подчеркнул, что сама цель закона является законной. Государство вправе помогать людям, которые объективно не могут рассчитаться с долгами, чтобы восстановить их платежеспособность и обеспечить возможность полноценно участвовать в экономической жизни. Также государство вправе предусматривать особую поддержку отдельных социально уязвимых категорий населения.

Однако одного лишь уровня доходов или принадлежности к определенной социальной группе недостаточно, чтобы сделать вывод о невозможности выплатить долг.

Как указал суд, даже человек с небольшими доходами может иметь имущество, накопления или относительно невысокие расходы. Поэтому объективно оценить его финансовое положение можно только с учетом трех факторов: доходов, расходов и принадлежащего ему имущества.

Именно отсутствие такой комплексной оценки Конституционный суд признал главным недостатком действующего регулирования. Сейчас при рассмотрении заявления проверяются доходы человека и соответствие установленным законом критериям, однако его имущество и расходы фактически не анализируются.

Во время пресс-конференции судья Конституционного суда Янис Нейманис пояснил, что изменения в закон, принятые ранее, были направлены на расширение круга лиц, которые могут воспользоваться процедурой списания долгов. По его словам, до внесения поправок этой возможностью воспользовались всего девять человек, тогда как после изменения закона — уже несколько сотен.

Председатель Конституционного суда Ирена Куцина подчеркнула, что законодательство должно предусматривать механизм, позволяющий установить реальную способность человека исполнить свои обязательства, оценивая не только его доходы, но также имущество и расходы.

По мнению суда, необоснованное освобождение платежеспособного человека от долгов не отвечает общественным интересам. Более того, это увеличивает риски для кредиторов, что в перспективе может сказаться на доступности кредитов и их стоимости, в том числе для тех категорий населения, которых законодатель стремился защитить.

Куцина отдельно отметила, что решение суда не ставит под сомнение необходимость поддержки пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми. Оно лишь требует, чтобы такая помощь предоставлялась после объективной оценки реального материального положения человека.

В результате Конституционный суд пришел к выводу, что действующее регулирование не обеспечивает справедливый баланс между общественными интересами и правом кредиторов на защиту собственности.

При этом признанные неконституционными нормы не утратят силу сразу. Они продолжат действовать до 1 октября 2027 года, чтобы Сейм успел подготовить новое регулирование.

Янис Нейманис отметил, что обычно суд предоставляет законодателю около года для устранения выявленных недостатков, однако в данном случае был установлен более длительный срок, поскольку новая система потребует участия сразу нескольких учреждений.

По словам Ирены Куциной, в подготовке изменений должны участвовать Министерство благосостояния, Министерство юстиции и Совет присяжных нотариусов.

Конституционный суд подчеркнул, что законодатель по-прежнему вправе самостоятельно определять категории граждан, нуждающихся в особой защите, однако новый механизм должен гарантировать, что освобождение от долгов будет применяться только к тем людям, которые действительно не способны исполнить обязательства.

Поводом для рассмотрения дела стало заявление компании GelvoraSergel, занимающейся покупкой и внесудебным взысканием задолженности. Компания заявила, что после вступления в силу поправок к закону круг лиц, имеющих право на списание долгов, значительно расширился, что снизило стоимость принадлежащего ей портфеля требований.

Решение Конституционного суда является окончательным, не подлежит обжалованию и вступило в силу со дня публикации в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».