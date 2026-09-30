Великобритания предложила распространить свои ядерные гарантии на страны Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которые входят Латвия, Литва, Эстония, страны Северной Европы и Нидерланды. Новую инициативу планируется оформить соглашением уже в ноябре.

Великобритания предложила предоставить собственный «ядерный зонтик» государствам, входящим в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF). Речь идет о десяти странах — Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

О предложении стало известно во время визита в Финляндию командующего Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирала Гвина Дженкинса. Он встретился с председателем парламентского комитета Финляндии по обороне Хейкки Аутто, который подтвердил, что Лондон намерен усилить сотрудничество в рамках JEF.

Сам Дженкинс заявил, что безопасность стран-участниц будет обеспечиваться в том числе британскими атомными подводными лодками, которые несут боевое патрулирование в Атлантическом океане.

По данным финской телерадиокомпании Yle, в ноябре на встрече в Осло страны JEF планируют подписать соглашение о создании нового типа боевой группировки. Она получит заранее подготовленные планы действий на случай войны и сможет оперативно приступить к выполнению задач в случае возникновения угрозы.

Фактически речь идет об усилении механизма сдерживания внутри JEF. При этом все государства, входящие в объединение, уже являются членами НАТО, поэтому новая инициатива рассматривается как дополнительный элемент коллективной безопасности, а не замена существующим гарантиям альянса.

JEF была создана по инициативе Великобритании в 2014 году после аннексии Крыма Россией. В объединение входят силы высокой готовности, предназначенные для быстрого реагирования на кризисы в Северной Европе и Балтийском регионе. Финляндия и Швеция присоединились к коалиции еще в 2017 году, задолго до вступления в НАТО.

В последние годы значение JEF постепенно растет. Объединение рассматривается как силы первого реагирования, способные действовать самостоятельно или дополнять возможности НАТО при возникновении кризисных ситуаций в регионе.