Итак, завтра депутаты Сейма соберутся на последнее заседание перед выборами. Следующее пленарное заседание пройдет 8-го октября, когда у части депутатов уже будет, мягко говоря, не очень хорошее настроение - нужно будет думать о трудоустройстве после 3-го ноября, когда завершатся полномочия парламента этого созыва. Так или иначе, но завтра у слуг народа будет последняя возможность с трибуны Сейма напомнить о себе перед выборами, которые, как известно, пройдут в эту субботу, 3-го октября. Поводов, чтобы выступить с трибуны, у парламентариев будет предостаточно, ведь им предстоит рассмотреть не только текущую повестку дня, но и закончить обсуждение законопроектов, которые остались с повестки дня прошлой недели.

Так дебаты ожидаются по предложению оппозиции принять специальное заявление в связи с тем, что Конституционный суд решил рассмотреть иск о признании семьей... двух мамочек ребенка - одной биологической мамы, а другой - ее сожительницы. Авторы проекта заявления Сейма считают, что суд даже не должен был начинать рассматривать данное дело, поскольку дух и буква Сатверсме четко определяет, что семья или брак - это союз мужчины и женщины, а "не двух мам".

В повестке дня и предложение о том, чтобы запретить и муниципальным депутатам посещать Россию и Белоруссию. Как известно, еще в прошлом году запрет посещать эти две страны был введен для депутатов Сейма и целого ряда работников госучреждений. Также Сейм рассмотрит и предложение обязать получать допуск к гостайне и депутатов, работающих в комиссии Сейма по обороне и внутренним делам. Сейчас допуск обязателен только для спикера Сейма и депутатов, работающих в комиссии по национальной безопасности.

Сейм примет в окончательном чтении и поправки в Закон об общественных СМИ, которые покончат со следующего года с русским вещанием в общественных СМИ.

В четверг Сейм в окончательном чтении примет в срочном порядке поправки к Закону «О развитии сельского хозяйства и села», предусматривающие расширение запрета на импорт продуктов российского и белорусского происхождения, распространив его не только на сельскохозяйственные товары и корм для скота, но и на продукты питания.

Если не считать завтрашнего пленарного заседания, то депутатам 14-го Сейма осталось провести еще 4 заседания.