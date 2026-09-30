Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил поправки, предусматривающие снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Новые ставки начнут действовать уже с 1 октября и должны помочь сдержать рост цен на топливо.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал поправки к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Документ вступает в силу 1 октября.

Согласно изменениям, ставка акциза на дизельное топливо будет снижена на 16,7% — до минимального уровня, разрешенного законодательством Европейского союза. Акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров.

Одновременно впервые будет снижен акциз и на неэтилированный бензин. Ставка уменьшится на 11,7% — до 490 евро за 1000 литров.

Для автомобилистов это означает снижение налоговой нагрузки на топливо. Однако это не гарантирует, что цены на автозаправках уменьшатся на такую же величину, поскольку на конечную стоимость также влияют мировые цены на нефть, стоимость топлива на оптовом рынке, логистика и другие факторы.

Решение принято на фоне продолжающегося роста цен на топливо в Латвии. Во вторник стоимость дизельного топлива на крупнейших автозаправочных станциях страны достигла нового исторического максимума.

Так, на АЗС Circle K на улице Краста в Риге литр дизельного топлива стоил 2,234 евро, а бензин 95-й марки — 2,074 евро.

Предыдущий рекорд цены на дизель на этой станции был установлен в апреле этого года и составлял 2,144 евро за литр. При этом исторический максимум стоимости бензина 95-й марки был зафиксирован еще в июне 2022 года — 2,134 евро за литр.

Снижение акциза стало одной из мер, с помощью которых власти рассчитывают ограничить дальнейший рост стоимости топлива. Насколько быстро изменения отразятся на ценах на АЗС, станет понятно уже после вступления закона в силу.