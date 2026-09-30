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Ринкевич положительно оценивает идею заморозить зарплаты госчиновников 1 101

Политика
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
Изображение к статье: Люди с портфелями

Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценивает идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам.

"Окончательное решение примут новые депутаты, но я думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно", - сказал Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Уже сообщалось, что Кулбергс резолюцией поручил Министерству финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год.

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#финансы #Латвия #зарплаты #бюджет #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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