"Окончательное решение примут новые депутаты, но я думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно", - сказал Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Уже сообщалось, что Кулбергс резолюцией поручил Министерству финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год.