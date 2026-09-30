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Ринкевич сообщил, когда планирует начать консультации с избранными в Сейм партиями 0 53

Политика
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич планирует начать встречаться с представителями партий, избранных в 15-й Сейм, уже 5 и 6 октября. Об этом сообщил сегодня журналистам президент.

Это будут консультации о том, каким образом формировать коалицию и правительство. В то же время президент подчеркнул, что не будет выступать ни с какими заявлениями раньше 6 и 7 октября.

Президент также подчеркнул, что участие в парламентских выборах важно. "И важно, чтобы вы выбирали ту политическую силу, которой вы больше всего доверяете, а не полагались на какие-то разговоры или скепсис", - сказал Ринкевич.

Он также отметил, что участие в выборах - это не только больший мандат, но и большая возможность требовать реальной ответственности от тех, за кого проголосовали люди.

"Я призываю всех граждан Латвии пойти голосовать сейчас и отдать голос на хранение до субботы или же голосовать в субботу", - сказал Ринкевич.

Выборы в 15-й Сейм пройдут в эту субботу, но голоса можно сдать на хранение уже с понедельника, 28 сентября.

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#выборы #президент #Латвия #партии #коалиция #голосование #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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