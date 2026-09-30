Президент Латвии Эдгар Ринкевич планирует начать встречаться с представителями партий, избранных в 15-й Сейм, уже 5 и 6 октября. Об этом сообщил сегодня журналистам президент.

Это будут консультации о том, каким образом формировать коалицию и правительство. В то же время президент подчеркнул, что не будет выступать ни с какими заявлениями раньше 6 и 7 октября.

Президент также подчеркнул, что участие в парламентских выборах важно. "И важно, чтобы вы выбирали ту политическую силу, которой вы больше всего доверяете, а не полагались на какие-то разговоры или скепсис", - сказал Ринкевич.

Он также отметил, что участие в выборах - это не только больший мандат, но и большая возможность требовать реальной ответственности от тех, за кого проголосовали люди.

"Я призываю всех граждан Латвии пойти голосовать сейчас и отдать голос на хранение до субботы или же голосовать в субботу", - сказал Ринкевич.

Выборы в 15-й Сейм пройдут в эту субботу, но голоса можно сдать на хранение уже с понедельника, 28 сентября.