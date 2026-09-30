Директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис заявил, что на фоне неспособности добиться своих целей в Украине Россия усиливает гибридные операции в Европе. По его словам, дальнейшая эскалация может привести в том числе к жертвам среди гражданского населения.

Россия продолжает усиливать гибридное давление на европейские страны, поскольку не смогла добиться победы в войне против Украины. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгил Звиедрис.

По его словам, еще с весны латвийская спецслужба фиксирует усиление так называемой неконвенциональной войны. Речь идет о кибератаках, диверсиях, информационных операциях и других формах гибридного воздействия.

Звиедрис считает, что Россия идет на эскалацию, поскольку ей не удалось ослабить западную поддержку Украины и добиться смягчения международных санкций. В качестве примеров он упомянул инциденты с беспилотниками, начиненными взрывчаткой, в аэропорту Лейпцига, а также случаи саботажа на железнодорожной инфраструктуре в ряде европейских стран.

«Россия повышает ставки, и, к сожалению, мы не можем исключать также жертвы среди мирного населения», — заявил глава БЗС.

По оценке Звиедриса, за последние годы Европа уже столкнулась практически со всеми видами гибридных операций. В качестве примеров он привел поджог Музея оккупации и случаи осквернения памятников в Латвии, а также нападения на представителей российской оппозиции в Литве. При этом он отметил, что, по его мнению, Россия пока не прибегала лишь к операциям «под чужим флагом».

Комментируя недавние заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о российских угрозах, директор БЗС сказал, что они связаны с риском подобных провокаций вблизи границ стран НАТО. В качестве примера он также упомянул недавний российский удар по пассажирскому поезду в Украине недалеко от польской границы.

По словам Звиедриса, подобные предупреждения служат сигналом Москве о том, что союзники внимательно следят за развитием ситуации и готовы реагировать на возможные угрозы.

Отдельно глава БЗС напомнил, что Латвия обратилась к союзникам с просьбой временно усилить охрану воздушного пространства на период выборов в Сейм. В ответ Германия направила четыре истребителя НАТО.

По его словам, это сделано для того, чтобы исключить возможные провокации, например появление неопознанного летательного аппарата, которое могло бы вызвать спекуляции вокруг проведения выборов.

«Российские угрозы реальны, и поскольку агрессор не способен достичь своих целей в Украине, ставки повышаются», — заключил директор Бюро по защите Сатверсме.