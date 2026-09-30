Началось все с налоговых льгот. «2,5 миллиарда евро — это общий объем недополученных госдоходов по налоговым льготам», — говорится в документе Государственного контроля Латвии о потенциальных ресурсах для бюджета страны.

Деньги серьезные — ведь консолидированные госдоходы на 2026 год составляют 16,1 миллиарда евро, а дефицит — 1,8 миллиарда. То есть теоретически власти могли бы полностью ликвидировать дефицит бюджета — если бы отменили все льготы.

За миллионами — в лес

Парламентская комиссия по публичным расходам и ревизиям, которой пока еще руководит Каспарс Мелнис, под занавес полномочий XIV Сейма получила из Госконтроля пакет предложений, призванных расширить потенциальные доходы при формировании бюджета-2027. В частности, вот где депутатам предложили взять деньги:

135 млн евро — свободные средства государственного AS Latvijas valsts meži (LVM);

50 млн евро — средства государственного финансового института ALTUM, возвращаемые заемщиками;

10 млн евро — пересмотр выплат пособий.

Что касается средств от LVM, то зачислить их в бюджет предполагается в виде дополнительных дивидендов в срок до 14 января 2028 года (ответственным определено Министерство земледелия). ALTUM, со своей стороны, ожидает расчета по программам, начатым еще во время Covid-19.

Министерству финансов предложено пересмотреть более 200 различных налоговых льгот и инструментов поддержки — оценка завершится до 1 июля будущего года.

Гораздо более продолжительными станут изменения на рынке труда. К примеру, пересмотру подвергнутся условия и процедуры, применяемые Государственным агентством занятости, а также регулирование и оплата сезонного труда. На разработку нового налогообложения трудящихся уйдет более четырех лет — введение запланировано к 31 декабря 2030 года, ответственным определено Министерство экономики.

В общем и целом Госконтроль предписал «пересмотреть льготы и ограничения, уменьшающие налоговые доходы».

Золотые парашюты схлопнулись

Похоже, в Латвии вскоре могут пересмотреть также компенсационные и представительские расходы. В частности, прекратится выплата единовременных увольнительных пособий должностным лицам, которые после этого сразу же выходят на пенсию по выслуге лет. В материалах Госконтроля прямо указывается на МВД — и называется сумма в 10 млн евро, которую планируется отобрать у людей в погонах.

Чиновники же гражданских ведомств, за коих отвечает Государственная канцелярия, могут лишиться 350 тысяч евро — автоматически выплачиваемых пособий на представительские расходы. «Публичное вознаграждение не должно порождать необоснованную или двойную поддержку», — сурово, но справедливо формулирует Госконтроль.

Вот где еще намерены сократить расходы:

Образование для взрослых. По меньшей мере 3 млн евро до 1 февраля 2027 года будут изысканы в недрах Государственного агентства занятости и Государственного агентства развития образования, чьи функции по планированию, организации и надзору зачастую перекрываются.

Государственные общества капитала в сфере культуры. Их ожидают оптимизация административных функций и оценка нагрузки сотрудников. «Возможно уменьшение выплат; размер не определен».

Государственные центры социального ухода. Министерству благосостояния предписано консолидировать управление четырьмя структурными подразделениями, сохранив оказание услуг.

Копейка рубль бережет. «Даже сравнительно небольшое сбережение укрепляет бюджетную дисциплину и прозрачность решений», — подчеркивает Госконтроль и добирается до тех денюжек, которых, казалось бы, не жалко: к примеру, до 900 тысяч евро в Министерстве умного администрирования и регионального развития или вовсе до 40 тысяч евро в Министерстве земледелия.

В последнем случае будут «пересмотрены объемы финансирования и критерии предоставления финансирования отраслевым негосударственным организациям»; в первом же для мероприятий с определенным сроком реализации предлагается предусматривать финансирование только до их завершения, не включая эти расходы в базовый бюджет.

Несмотря на то что Госконтроль концентрировался на замечаниях по поводу основного бюджета страны, не ускользнул от внимания контролеров и вопрос упорядочения собственности самоуправлений.

Взялись за муниципальные капиталы

В частности, поставлен вопрос «присоединения ООО Rīgas BioEnerģija к АО Rīgas Siltums, принимая во внимание укрепление стабильности рынка и тарифов».

Фискальное воздействие предполагается довольно значительное — до 7,3 млн евро. Ответственным назначено Rīgas Siltums, срок исполнения — до конца 2027 года.

Министерству экономики, со своей стороны, поручено воздействовать на ГАО Latvenergo, «совершенствуя механизм рынка теплоэнергии Риги, чтобы эффективно реализовать тепло когенерации». Эффект — по меньшей мере 2 млн евро дополнительных доходов, срок выполнения — до 1 октября 2029 года.

Владельцам «электричек» — приготовиться

Если вы раздумываете, приобретать ли электромобиль в рамках программ государственного софинансирования, то поспешите это сделать до 1 июня 2027 года. Таков контрольный срок оценки двумя министерствами — Министерством сообщения и Министерством климата и энергетики — «порядка пересмотра и уменьшения поддержки». Получить в результате планируется всего 1 млн евро, но на цене сотен машин это отразится.

«Интенсивность поддержки и тарифная структура должны меняться по мере развития рынка и изменения стоимости услуги», — поучает Госконтроль, настаивая также на пересмотре тарифов на зарядку электромобилей, обеспечиваемую CSDD. Таким образом намереваются получить еще 700 тысяч евро.

Вообще, похоже, что священная корова прежних лет — «климатические» программы — будет если не прирезана, то выдоена. К примеру, Госконтроль выявил, что на разнообразные транспортные мероприятия предполагается направить аж 2,9 миллиарда евро. Однако источники финансирования найдены только для 41% этой суммы. Вместе с тем две трети намеченных в Латвии программ имени девочки Греты не просчитаны с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов.

В ближайшие годы бюджету рекомендовано также поменьше участвовать в мероприятиях по повышению энергоэффективности, в том числе для домохозяйств с низкими доходами: «Универсальная поддержка уменьшает целенаправленность».

Так что, когда в следующий раз домоуправы будут проводить общие собрания и апеллировать к возможности взять кредит на утепление дома, вспомните, что берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.