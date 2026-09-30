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Таксистов в Латвии перестанут отстранять от работы за незначительные нарушения 0 102

Политика
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: знак такси
ФОТО: LETA

Министерство сообщения предлагает изменить правила регистрации водителей такси, чтобы они не теряли право на работу из-за незначительных административных нарушений. При этом основные требования к водителям и контроль со стороны государства сохранятся.

Министерство сообщения подготовило поправки к правилам Кабинета министров, регулирующим регистрацию водителей такси и легковых автомобилей, выполняющих коммерческие пассажирские перевозки.

Главное изменение предусматривает отмену нормы, согласно которой водитель автоматически не мог зарегистрироваться или исключался из Регистра водителей такси на шесть месяцев после назначения административного наказания за нарушение правил коммерческих перевозок.

По мнению министерства, действующий порядок был слишком строгим и мог лишить человека возможности работать даже из-за малозначительных нарушений, например связанных с размещением обязательной информации.

Как отметил заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Каспар Берзиньш, цель изменений — не ослабить контроль, а сделать регулирование более соразмерным.

«Изменения направлены на то, чтобы из-за малозначительных нарушений человек не лишался возможности работать по своей профессии. При этом контроль и надзор в отрасли не ослабляются, поскольку сохраняются все остальные требования к регистрации и контролю водителей», — пояснил он.

При этом ключевые требования к водителям останутся без изменений. В регистр по-прежнему смогут попасть только лица, имеющие водительское удостоверение категории B со стажем не менее трех лет, достаточный уровень владения государственным языком, не лишенные права управления транспортными средствами и имеющие не более восьми штрафных баллов.

Таким образом, предлагаемые изменения касаются только порядка применения административных санкций и не затрагивают требования, связанные с безопасностью перевозок.

Государственное предприятие «Дирекция автотранспорта» продолжит регулярно проверять соответствие водителей установленным критериям и при необходимости сможет исключать их из регистра.

Кроме того, министерство рассчитывает, что новые правила позволят сократить административную нагрузку. После их принятия больше не потребуется отдельно проверять наличие административных наказаний как основание для регистрации и отслеживать шестимесячный срок запрета.

По оценке министерства, это упростит регистрацию водителей, уменьшит количество споров и судебных разбирательств, а также сделает ведение регистра более эффективным.

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#Латвия #транспорт #такси #министерство сообщения #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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