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«Включите его в черный список...» Домбрава написал Браже 1 816

Политика
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Персона non grata

Персона non grata

Глава МВД предложил фактически выдворить из страны российского оппозиционера.

Проживающий в Латвии на основании ВНЖ российский оппозиционный журналист Леонид Рагозин попал сегодня под удар главы МВД Яниса Домбравы, который в письме к министру иностранных дел Байбе Браже призвал включить Рагозина в "черный список". Об этом своем письме министр внутренних дел проинформировал в социальных сетях:"Учитывая то обстоятельство, что гражданин России Л.Рагозин в течение длительного периода времени публично высказывал мнение, которое противоречит интересам Латвийского государства, поэтому призываю министра иностранных дел включить упомянутое лицо в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (persona non grata).

В своих публичных активностях Л.Рагозин: обвинил Запад в агрессивных действиях России; говорил о неэффективности санкций, называя их теми, которые провоцируют Россию; пытался оправдать агрессивную внешнюю политику России, усомнившись в том, что у России могут быть империалистические интересы получить влияние на Украине и в других местах; дискредитировал Украину, ее политическое руководство и вооруженные силы. Его мнения часто совпадали с посланиями, целью которых является уменьшение поддержки Запада Украине; на публичных мероприятиях критиковал Запад и Украину.

В связи с этим его действия могут быть расценены как те, которые направлены на то, чтобы продвигать общественную мысль Запада в выгодное для России русло.

Из-за такой активности обоснованной была бы политическая нежелательность Л.Рагозина в Европе (persona non grata), однако эти действия не считаются такими, которые позволили бы зафиксировать упомянутые в Законе об иммиграции обстоятельства, дающие полномочия министру внутренних дел включить список лиц-иностранцев, которым въезд в Латвийскую Республику запрещен, поэтому призываю министра иностранных дел принять решение о включении упомянутого лица в список персон нон грата."

Едва ли за три дня до выборов Браже будет подыгрывать своему политическому конкуренту.

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#санкции #Латвия #МВД #оппозиция #Россия #политика
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Эдуард Эльдаров
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