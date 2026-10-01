Сейм в окончательном чтении одобрил расширение запрета на импорт продуктов российского и белорусского происхождения. Помимо сельхозпродукции и кормов, ограничения распространятся на широкий перечень продуктов питания, включая кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво.

Сейм Латвии в четверг принял срочные поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, расширяющие национальный запрет на импорт продукции российского и белорусского происхождения.

Если раньше ограничения касались только сельскохозяйственной продукции и кормов для животных, то теперь они распространяются и на пищевые продукты.

В Министерстве земледелия пояснили, что изменения создают правовую основу для запрета ввоза в Латвию продуктов питания, произведенных в России или Беларуси.

В перечень товаров, которые планируется включить в запрет, войдут, в частности, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво.

Важно, что новые ограничения будут действовать не только при прямых поставках из России и Беларуси. Запрет также распространится на продукцию российского и белорусского происхождения, если она будет ввозиться через третьи страны.

При этом транзит таких товаров через территорию Латвии сохранится. Не затронут изменения и поставки продукции в другие государства — члены Европейского союза.

По данным Министерства земледелия, за первые семь месяцев 2026 года из России и Беларуси в Латвию было ввезено сельскохозяйственной продукции, кормов и пищевых продуктов на общую сумму 24,9 млн евро. Из них 18,3 млн евро пришлось на сельхозпродукцию и корма, а еще 6,6 млн евро — на продукты питания.

Таким образом, поправки затронут именно ту часть импорта, которая до сих пор не подпадала под национальные ограничения.

В Министерстве земледелия отмечают, что расширение запрета продолжает курс Латвии на сокращение экономических связей с Россией и Беларусью, проводимый с 2022 года. Ведомство указывает, что ограничения вводятся исходя из соображений государственной безопасности и защиты общественной морали.

После вступления закона в силу правительству предстоит внести изменения в правила Кабинета министров, утвердив окончательный перечень товаров, запрещенных к ввозу.