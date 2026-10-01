Депутаты Сейма в четверг передали на рассмотрение комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поправки к закону об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности, которые предусматривают запрет на поездки для депутатов самоуправлений в Россию и Беларусь.

Поправки предусматривают дополнение ч. 2 ст. 2 закона новым пунктом, согласно которому депутатам самоуправлений будет запрещен выезд в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В настоящее время такой запрет уже распространяется на несколько категорий должностных лиц, работников и депутатов Сейма.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, после полномасштабного вторжения России в Украину существенно возросли риски для безопасности Латвии, и Россия и Беларусь продолжают использовать различные методы гибридной войны для получения информации и влияния на принятие решений в других странах.

В аннотации содержится ссылка на выводы Службы государственной безопасности об угрозах со стороны иностранных спецслужб. Авторы законопроекта подчеркивают, что известны случаи, когда отдельные депутаты самоуправлений продолжают регулярно посещать Россию и Беларусь по личным или деловым причинам.

Как отмечают авторы поправок, должностным лицам самоуправлений доступна подробная информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных, логистических узлах и других ресурсах, находящихся в распоряжении самоуправлений, поэтому необходимо обеспечить единый подход ко всем выборным должностным лицам, распространив ограничения на поездки депутатов самоуправлений.

Авторы законопроекта считают, что эти изменения будут способствовать безопасности и устойчивость демократии в Латвии. Поправки не потребуют выделения дополнительных средств из госбюджета и не повлияют на доходы государственного или муниципальных бюджетов.