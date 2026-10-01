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Красная угроза – политики ЛР не смогли успокоить латышского комментатора 1 371

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: угроза
ФОТО: BB.LV/AI

«Показатель температуры угрозы — ещё краснее» - так озаглавлен комментарий Мариса Антоневичса в Latvijas Avīze, где он отслеживает показатели «термометра небезопасности и беспокойства Европы».

«Один из сценариев — целенаправленно посланные из России дроны или подрыв объектов критической инфраструктуры. То есть политикам, если они решили коммуницировать с обществом и предупреждать о рисках, нужно было бы говорить открытым языком, а не ограничиваться привычными стандартными фразами, используемыми годами и ничего особо не означающими.

Но что в Латвии? Прежде всего надо отметить, что у нас уровень боеготовности в сентябре традиционно выше, чем во все другие месяцы, принимая во внимание, что именно в это время проходят ежегодные военные учения Namejs, в которых задействованы не только армия и Земессардзе, но и союзные силы НАТО, а также другие службы».

Обозреватель далее цитирует различные высказывания президента и премьера.

«Но каковы же лучшие лекарства от повышенной температуры чувства угрозы? Успокаивающие слова, конечно, хороши, однако из исторических примеров хорошо известно, что это лекарства с некоторым усыпляющим эффектом. Приняв их, можно просто проспать угрозу.

Даже если их применяешь, желательно добавить ещё кое-что — лучше всего демонстрацию собственной силы, поддержку союзников, а также больше конкретных примеров того, с какими последствиями придётся столкнуться противнику, если он что-то планирует начать».

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#НАТО #президент #Латвия #безопасность #угроза #Россия #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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