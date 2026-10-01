Министерство климата и энергетики прогнозирует, что в предстоящем отопительном сезоне большинство жителей Латвии столкнутся с умеренным ростом расходов на отопление. Однако в отдельных городах и для некоторых видов отопления повышение может оказаться значительно выше среднего.

В предстоящем отопительном сезоне расходы на отопление в Латвии в целом увеличатся умеренно, однако в отдельных муниципалитетах и для некоторых категорий потребителей возможен значительно более заметный рост цен. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики.

В министерстве отмечают, что основные риски связаны не с нехваткой энергоресурсов, а с особенностями отдельных систем теплоснабжения и видами используемого топлива.

С начала лета ведомство совместно с предприятиями теплоснабжения и самоуправлениями готовилось к новому сезону, уделяя внимание созданию запасов топлива, готовности инфраструктуры и мерам поддержки жителей в случае роста цен.

По оценке министерства, наиболее заметные различия ожидаются в сфере централизованного теплоснабжения. В небольших локальных системах, где невозможно использовать разные виды топлива или закупки были проведены по высоким ценам, тарифы могут вырасти значительно сильнее, чем в среднем по стране.

Отдельные риски сохраняются и для владельцев домов с пеллетным отоплением. В первую очередь это касается тех, кто приобрел пеллеты в период наиболее высоких цен, а также собственников больших и плохо утепленных домов, где расход топлива особенно велик.

Повышение расходов почувствуют и пользователи природного газа, если их договоры привязаны к биржевой цене. В этом случае стоимость отопления будет зависеть от ситуации на европейском газовом рынке.

По расчетам министерства, в среднем дополнительные расходы для квартиры площадью около 35 квадратных метров могут составить от 2 до 10 евро в месяц. Для частного дома площадью около 100 квадратных метров увеличение затрат оценивается примерно в 20–40 евро в месяц, в зависимости от используемой системы отопления.

При этом в министерстве подчеркивают, что в целом страна обеспечена необходимыми запасами топлива, а средний рост тарифов на централизованное теплоснабжение в сентябре не превышал 5%.

Именно из-за возможных локальных скачков цен правительство решило усилить поддержку домохозяйств с низкими доходами.

Сейм уже принял поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение коэффициентов при расчете жилищного пособия на отопительный сезон 2026/2027 года.

С 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года повышенные коэффициенты будут применяться для разных групп населения. Для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью показатель увеличится с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также для семей с детьми коэффициент составит 2. Для остальных домохозяйств он вырастет с 1,3 до 1,7.

Жителям, которые уже получают жилищное пособие, повторно обращаться в социальные службы не потребуется — перерасчет будет произведен автоматически.

По оценкам Министерства климата и энергетики, благодаря изменениям число получателей жилищного пособия увеличится примерно на 2230 человек и достигнет около 37,6 тысячи. Средний размер выплаты также вырастет — со 149,19 до 174,11 евро в месяц.