Подготовка к новому семилетнему бюджету Евросоюза уже началась, и Латвии предстоит определить, какие проекты получат финансирование в первую очередь. Запросы министерств почти втрое превышают объем средств, которые стране планируется выделить.

Латвия начала подготовку к новому периоду финансирования Европейского союза на 2028–2034 годы. Уже сейчас ясно, что средств на реализацию всех предложенных проектов не хватит, поэтому правительству придется определять приоритеты.

О предварительных предложениях Европейской комиссии Министерство финансов в среду проинформировало представителей неправительственных организаций.

Новый финансовый период станет первым, в котором изменится сама система распределения европейских средств. Если раньше финансирование выделялось через отдельные программы и фонды — например, для регионального развития, сельского хозяйства или внутренних дел, — то теперь предлагается объединить их в единый государственный и региональный план партнерства.

Это означает, что Латвии предстоит рассматривать европейское финансирование как общий инвестиционный бюджет и самостоятельно определять, какие направления считать первоочередными.

При этом полной свободы распределения средств не будет: часть финансирования по-прежнему останется целевой и будет регулироваться на уровне Евросоюза.

Согласно нынешнему предложению, на период 2028–2034 годов Латвии предусмотрено 9,3 млрд евро европейского финансирования.

Из этой суммы 2,67 млрд евро предназначены для прямых выплат в сельском хозяйстве и рыболовстве, около 700 млн евро — на сферу внутренних дел, еще примерно 400 млн евро — для Социального климатического фонда.

Наиболее острая конкуренция ожидается за оставшиеся 5,6 млрд евро. Именно эти средства предстоит распределить между различными государственными приоритетами.

Однако уже сейчас видно, что спрос значительно превышает возможности бюджета.

Министерства представили инвестиционные заявки на общую сумму 27,1 млрд евро — почти в три раза больше объема финансирования, который сейчас предлагается Латвии.

Самый крупный запрос подготовило Министерство сообщения — около 5,6 млрд евро. Далее следуют Министерство земледелия (около 5 млрд евро), Министерство умного управления и регионального развития (3,9 млрд евро), Министерство экономики (2,7 млрд евро) и Министерство климата и энергетики (более 2 млрд евро).

Фактически это означает, что многие проекты не смогут получить финансирование в полном объеме, а часть из них, вероятно, придется отложить или вовсе отказаться от их реализации.

В ближайшие годы правительству предстоит определить, какие инвестиции считать наиболее важными для развития страны, поскольку окончательное распределение европейских средств будет зависеть именно от этих решений.