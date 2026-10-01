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Неожиданно: Ринкевич высказался за диалог с Путиным. Но с одним условием 2 1723

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так ИИ видит отношения руководителей двух соседних стран.

Так ИИ видит отношения руководителей двух соседних стран.

ФОТО: BB.LV/AI

В интервью Foreign Policy президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не возражает против контактов ЕС и Кремля. Но при этом выдвинул одно принципиальное условие.

«Сейчас основная масса военной и финансовой поддержки Украины поступает от ЕС, однако в Россию на переговоры ездят американские представители, а не европейские. Вас это устраивает?», – поинтересовались журналисты у президента Латвии.

По мнению Ринкевича, отсутствие европейцев за столом переговоров с Москвой – это результат выбора самого Евросоюза, внутри которого продолжаются долгие и бесплодные дискуссии на этот счете.

Что касается лично Ринкевича, то он не возражал бы против европейско-российских контактов при одном принципиальном условии: все 27 стран ЕС должны предварительно договориться о едином мандате переговорщика. Европе, по его мнению, нужен один согласованный канал, а не пять-шесть параллельных переговорщиков.

Отметим, что, учитывая наличие «пророссийских» Венгрии и Словакии, анитроссийских стран Балтии, а также равнодушных Португалии и Кипра, договорится о едином подходе к России Европейскому союзу будет практически невозможно.

Тем временем президент ЛР скептически оценивает готовность России к реальному мирному процессу.

По мнению Ринкевича, Россия использовала некоторые контакты на высоком уровне прежде всего для публичной демонстрации диалога, не меняя при этом своих условий. Он также заявил, что на данный момент не видит со стороны Москвы готовности ни к реальным мирным переговорам, ни к содержательному разговору с Европой.

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#президент #Латвия #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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