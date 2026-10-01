Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) приняло решение аннулировать временные виды на жительство двум гражданам Узбекистана, осужденным за жестокое обращение с лебедем в Царникаве. Оба лица должны покинуть Латвию до 16 октября. Если они в установленный срок добровольно не выйдут, будет принято решение о принудительном выдворении.

"22 сентября вступил в силу обвинительный приговор, по которому оба лица признаны виновными в совершении преступления. После вступления приговора в силу УДГМ приняло решение об аннулировании выданных лицам срочных видов на жительство.

«Нам не нужно, чтобы в Латвии находились иностранцы-преступники», — подчеркивает министр внутренних дел Янис Домбрава.

Решение принято на основании пункта 4 части первой статьи 36 Иммиграционного закона. Он предусматривает аннулирование срочного вида на жительство, если иностранец в установленном законом порядке признан виновным в совершении преступного деяния в Латвии или за рубежом, за которое законом Латвии предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет, или если совершенное признается умышленным преступным деянием.

УДГМ установило для лиц срок выезда из Латвии до 16 октября. Если иностранный гражданин распоряжение о выезде без обоснованной причины не выполняет, принимается решение о принудительном выдворении. В этом случае может быть установлен и запрет на въезд в Латвию, Евросоюз и на территорию Шенгена", - говорится в пресс-релизе советника главы МВД.