Правительство Латвии в четверг установило максимальную стоимость строительства одного километра железнодорожной магистрали Rail Baltica на уровне 20 млн евро.

Решение принято на основании исследования независимых консультантов. Установленный лимит не включает крупные сооружения, однако охватывает рельсовый путь, электрификацию и системы сигнализации — то есть инфраструктуру, необходимую для движения поездов по основной трассе. Это стоимость основной трассы, поезда в нее не входят.

До сих пор стоимость одного километра Rail Baltica составляла от 28 до 32 млн евро.

Министерству сообщения при участии консультантов поручено до декабря разработать минимальный сценарий реализации проекта. Тогда должны стать известны и реальные расходы на первый этап.

«Нужно понять, как с минимальными ресурсами получить функционирующую железную дорогу», — заявил премьер.

Правительство также поддержало сокращенный объем первого этапа. Он предусматривает строительство насыпи основной трассы под один железнодорожный путь, но с возможностью в будущем построить второй. Кроме того, предполагается создать не более четырех региональных станций.

Отдельно был раскритикован договор на строительство основной трассы, заключенный Латвией в декабре 2023 года с объединением E.R.B. Rail JV. Этот контракт крайне невыгоден: даже когда строительные работы не ведутся, приходится выплачивать компенсации, оплачивать простой, а стоимость проекта продолжает расти.

Страны Балтии выработали общую позицию: необходимо совместно перейти к технически минимальному варианту Rail Baltica, который обеспечит работоспособность железной дороги и позволит сократить расходы на миллиарды евро.

Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года.

Страны Балтии также подготовили совместное обращение к Еврокомиссии о дальнейшем осуществлении проекта. В Брюсселе они будут настаивать, чтобы в следующем периоде финансирования для трех стран было предусмотрено 10 млрд евро европейского финансирования.

Без средств ЕС реализовать Rail Baltica невозможно, поскольку значительная часть национальных бюджетов стран Балтии направляется на укрепление внешней границы Евросоюза.

В Латвии первый этап основной трассы Rail Baltica предусматривает создание трансграничного железнодорожного соединения от границы с Литвой до границы с Эстонией. Также планируется завершить строительные работы в Рижском аэропорту и южной части Рижского центрального вокзала, чтобы соединить Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.

Стоимость первого этапа Rail Baltica во всех трех странах Балтии оценивается примерно в 14,3 млрд евро, из которых на Латвию приходится 5,5 млрд евро. С учетом индексации латвийская часть расходов может увеличиться до 6 млрд евро.

Общая стоимость всего проекта, согласно нынешнему анализу затрат и выгод, может достигнуть 23,8 млрд евро. Для сравнения, в предыдущем анализе 2017 года весь проект оценивался всего в 5,8 млрд евро.

Rail Baltica предусматривает строительство железной дороги европейской колеи от Таллина до литовско-польской границы с дальнейшим соединением стран Балтии с европейской железнодорожной сетью. Общая протяженность новой линии в странах Балтии должна составить 870 километров, ширина колеи — 1435 мм, а максимальная скорость поездов — 240 км/ч.