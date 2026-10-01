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Rail Baltica: осталось только... найти деньги! 3 349

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мост в никуда

Знаменитые сваи в рамках Rail Baltica

ФОТО: LETA

Правительство снова тайком рассматривает стратегию реализации проекта века.

Сегодня за менее чем 48 часов до выборов Андрис Кулбергс созвал внеочередное заседание Кабинета Министров, дабы рассмотреть стратегию реализации Rail Baltica. Документ, подготовленный министерством сообщений, засекречен и заседание тоже проходит в закрытом режиме. Заседание продолжается уже почти три часа - в обстановке секретности министры и эксперты из минсообщений обсуждают, как еще уменьшить смету, то есть расходы на реализацию проекта века и как привлечь дополнительное финансирование. При этом не факт, что железную дорогу успеют построить и сдать в эксплуатацию и в новый срок, обозначенный премьерами трех стран Балтии - в 2034-м году. Понятно, что первоначальный срок сдачи - 2030-ый, - просто завершить стройку века нереально.

В любом случае, разбираться с проектом века придется уже следующему правительству.

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#выборы #железная дорога #финансы #транспорт #строительство #проекты #инфраструктура #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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