Сегодня за менее чем 48 часов до выборов Андрис Кулбергс созвал внеочередное заседание Кабинета Министров, дабы рассмотреть стратегию реализации Rail Baltica. Документ, подготовленный министерством сообщений, засекречен и заседание тоже проходит в закрытом режиме. Заседание продолжается уже почти три часа - в обстановке секретности министры и эксперты из минсообщений обсуждают, как еще уменьшить смету, то есть расходы на реализацию проекта века и как привлечь дополнительное финансирование. При этом не факт, что железную дорогу успеют построить и сдать в эксплуатацию и в новый срок, обозначенный премьерами трех стран Балтии - в 2034-м году. Понятно, что первоначальный срок сдачи - 2030-ый, - просто завершить стройку века нереально.

В любом случае, разбираться с проектом века придется уже следующему правительству.