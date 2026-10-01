Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Решение Трампа может подтолкнуть цены на топливо в Латвии: почему власти снизили акциз 0 338

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: пресс-фото

С 1 октября в Латвии еще больше снижается акциз на дизельное топливо, а также впервые уменьшается акциз на бензин. Это должно частично компенсировать возможный рост цен, который может возникнуть, если США ограничат экспорт дизельного топлива по инициативе администрации Дональда Трампа.

С 1 октября в Латвии вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. Акциз на дизель снижен до минимально допустимого в Европейском союзе уровня — 330 евро за 1000 литров, а акциз на бензин впервые в рамках нынешнего цикла уменьшен до 490 евро за 1000 литров, пишет Diena.

Ожидается, что эта мера будет действовать до конца года и позволит снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин примерно на восемь центов за литр.

Однако необходимость поддержки рынка возникла на фоне новых рисков для мирового топливного рынка.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что американская администрация рассматривает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива сроком на три месяца. Президент США Дональд Трамп дал понять, что поддерживает такую инициативу.

Если ограничения будут введены, они могут повлиять не только на американский рынок. Для стран Европы, включая Латвию, это означает возможное сокращение предложения топлива и дополнительное давление на цены.

Хотя США не являются главным поставщиком топлива для Латвии, их роль остается заметной. За последние 12 месяцев на американские нефтепродукты пришлось 14,4% латвийского импорта, а с марта по июнь этого года доля США в импорте авиационного топлива достигла 33,6%.

Это не означает, что в Латвии возникнет дефицит топлива. Однако возможные ограничения американского экспорта могут привести к перераспределению поставок на мировом рынке и новому витку роста цен.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что снижение акциза помогает лишь временно смягчить последствия подорожания топлива. По его словам, в долгосрочной перспективе стране необходимо сокращать зависимость от ископаемого топлива и импортных энергоресурсов.

В этом году власти уже несколько раз снижали акциз на дизельное топливо. Сначала льготная ставка действовала с апреля по июнь, затем ее продлили, а теперь дополнительно уменьшили налог и на бензин.

Таким образом, снижение акциза должно частично компенсировать возможное подорожание топлива, если ограничения на экспорт из США все же будут введены.

×
#США #цены #Дональд Трамп #Латвия #акциз #экспорт #топливо #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пленарное заседание Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Люди с портфелями
Изображение к статье: возмущенная общественность
Изображение к статье: Персона non grata

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каспаров
В мире
Изображение к статье: ствол спиленного дерева
Наша Латвия
2
Изображение к статье: хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Брокколи
Люблю!
Изображение к статье: Смит Маччхар
В мире
Изображение к статье: Греция вновь потребовала вернуть мраморы Парфенона из Великобритании
Культура &
Изображение к статье: Каспаров
В мире
Изображение к статье: ствол спиленного дерева
Наша Латвия
2
Изображение к статье: хоккеисты
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео