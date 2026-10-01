С 1 октября в Латвии еще больше снижается акциз на дизельное топливо, а также впервые уменьшается акциз на бензин. Это должно частично компенсировать возможный рост цен, который может возникнуть, если США ограничат экспорт дизельного топлива по инициативе администрации Дональда Трампа.

С 1 октября в Латвии вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. Акциз на дизель снижен до минимально допустимого в Европейском союзе уровня — 330 евро за 1000 литров, а акциз на бензин впервые в рамках нынешнего цикла уменьшен до 490 евро за 1000 литров, пишет Diena.

Ожидается, что эта мера будет действовать до конца года и позволит снизить розничные цены на дизельное топливо и бензин примерно на восемь центов за литр.

Однако необходимость поддержки рынка возникла на фоне новых рисков для мирового топливного рынка.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что американская администрация рассматривает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива сроком на три месяца. Президент США Дональд Трамп дал понять, что поддерживает такую инициативу.

Если ограничения будут введены, они могут повлиять не только на американский рынок. Для стран Европы, включая Латвию, это означает возможное сокращение предложения топлива и дополнительное давление на цены.

Хотя США не являются главным поставщиком топлива для Латвии, их роль остается заметной. За последние 12 месяцев на американские нефтепродукты пришлось 14,4% латвийского импорта, а с марта по июнь этого года доля США в импорте авиационного топлива достигла 33,6%.

Это не означает, что в Латвии возникнет дефицит топлива. Однако возможные ограничения американского экспорта могут привести к перераспределению поставок на мировом рынке и новому витку роста цен.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что снижение акциза помогает лишь временно смягчить последствия подорожания топлива. По его словам, в долгосрочной перспективе стране необходимо сокращать зависимость от ископаемого топлива и импортных энергоресурсов.

В этом году власти уже несколько раз снижали акциз на дизельное топливо. Сначала льготная ставка действовала с апреля по июнь, затем ее продлили, а теперь дополнительно уменьшили налог и на бензин.

Таким образом, снижение акциза должно частично компенсировать возможное подорожание топлива, если ограничения на экспорт из США все же будут введены.