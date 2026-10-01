Фото Белого дома
Вернувшись из США, президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом.
Ринкевич сообщил, что у Трампа нашлись добрые слова о Латвии и работе по укреплению обороны. Трамп сказал: «Мы будем защищать от плохих парней».
"Спасибо, господин президент, за ваше гостеприимство и поддержку!", - от души поблагодарил хозяина Белого дома хозяин Рижского замка.
В рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН состоялась короткая беседа и фотосессия с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не возражает и против контактов с Кремлем. Но при этом выдвинул одно принципиальное условие.
During #UNGA week it was great to have short exchange and photo with President @realDonaldTrump and to hear nice words about Latvia, 5% defence spending and commitment to keep bad guys out. Thank you, Mr. President, for your hospitality and support🇱🇻 🇺🇸— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 1, 2026
Photo: White House pic.twitter.com/sSWOj2Hw9G
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