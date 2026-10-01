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Трамп сделал фото на память с Ринкевичем и пообещал защищать от плохих парней 6 940

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото Белого дома

Фото Белого дома

Вернувшись из США, президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал фотографию с президентом США Дональдом Трампом.

Ринкевич сообщил, что у Трампа нашлись добрые слова о Латвии и работе по укреплению обороны. Трамп сказал: «Мы будем защищать от плохих парней».

"Спасибо, господин президент, за ваше гостеприимство и поддержку!", - от души поблагодарил хозяина Белого дома хозяин Рижского замка.

В рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН состоялась короткая беседа и фотосессия с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал bb.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что не возражает и против контактов с Кремлем. Но при этом выдвинул одно принципиальное условие.

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#США #Дональд Трамп #Латвия #дипломатия #внешняя политика #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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