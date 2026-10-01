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Украинцам в Латвии хотят открыть путь к постоянному ВНЖ: готовятся особые правила 3 972

Политика
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинцам в Латвии хотят открыть путь к постоянному ВНЖ

ChatGPT

В Латвии планируют установить специальный порядок, который позволит части граждан Украины, находящихся или ранее находившихся в стране под временной защитой, претендовать на постоянный вид на жительство.

Соответствующие поправки в Закон о поддержке гражданских жителей Украины в четверг переданы на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Предлагаемые изменения коснутся гражданских жителей Украины, имеющих только украинское гражданство и получивших в Латвии временную защиту сейчас или в прошлом. Действующий Закон о поддержке гражданских жителей Украины регулирует предоставление временной защиты и различных видов помощи.

Первые пять лет истекут уже весной

Необходимость изменений авторы законопроекта объясняют новым Иммиграционным законом, вступившим в силу 15 сентября 2026 года. Он предусматривает один вид постоянного ВНЖ с предоставлением статуса постоянного жителя Европейского союза. При этом действующее регулирование не позволяет предоставить постоянный ВНЖ лицам, получившим в Латвии временную защиту.

Этот вопрос становится актуальным уже в ближайшие месяцы. Как отмечается в аннотации к законопроекту, у части приехавших из Украины пятилетний срок непрерывного проживания в Латвии будет достигнут начиная с марта 2027 года.

Поэтому законодатели предлагают заранее установить для них отдельные и понятные условия дальнейшего проживания в стране.

Что будут учитывать

В необходимые пять лет проживания предлагается засчитывать также время, проведенное в Латвии на основании долгосрочной визы или вида на жительство.

Законопроект предусматривает особые требования к наличию достаточных средств для проживания.

Отдельное условие предполагается для мужчин: при обращении за постоянным ВНЖ им потребуется предоставить подтверждение компетентных органов Украины об освобождении от призыва на действительную службу в случае мобилизации.

Авторы поправок считают, что новый порядок обеспечит правовую определенность для украинцев, которые продолжительное время живут в Латвии, а также будет способствовать их долгосрочной интеграции в рынок труда и общество.

При этом речь пока идет именно о законопроекте: поправки переданы в профильную комиссию Сейма и еще должны пройти парламентское рассмотрение.

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#Украина #Латвия #миграция #интеграция #рынок труда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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