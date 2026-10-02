«На неделе Генеральной Ассамблеи ООН была отличная возможность коротко поговорить и сфотографироваться с президентом США Дональдом Трампом, а также услышать его добрые слова о Латвии, о 5% ВВП на оборону и о приверженности не допустить проникновения плохих парней в нашу страну. Спасибо, господин президент, за гостеприимство и поддержку!» — такую запись сегодня вечером на платформе “X” опубликовал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Мы защитим от плохих парней», — такие слова посвятил глава Белого дома Латвии, об этом написал президент Латвии на платформе “Facebook”.

During #UNGA week it was great to have short exchange and photo with President @realDonaldTrump and to hear nice words about Latvia, 5% defence spending and commitment to keep bad guys out. Thank you, Mr. President, for your hospitality and support🇱🇻 🇺🇸

Photo: White House pic.twitter.com/sSWOj2Hw9G — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 1, 2026

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 17 по 28 сентября находился с рабочим визитом в Соединённых Штатах Америки. Главной причиной визита было участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также важные для безопасности Латвии и международной политики встречи.

Ринкевич выступил на Генеральной Ассамблее ООН, уделив в своей речи особое внимание российской агрессии против Украины, угрозам международному порядку и гибридным угрозам, с которыми сталкиваются Латвия и другие страны региона. Он также принял участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретился с лидерами других государств.

Во время визита Ринкевич также был приглашён на приём, организованный президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча Ринкевича и Трампа состоялась в рамках более широких мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН, а не из-за отдельно организованного визита Ринкевича к президенту США.