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«Мы защитим от плохих парней!» Трамп обещал Ринкевичу защиту. От кого? 6 512

Политика
Дата публикации: 02.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Трамп и Ринкевич

«На неделе Генеральной Ассамблеи ООН была отличная возможность коротко поговорить и сфотографироваться с президентом США Дональдом Трампом, а также услышать его добрые слова о Латвии, о 5% ВВП на оборону и о приверженности не допустить проникновения плохих парней в нашу страну. Спасибо, господин президент, за гостеприимство и поддержку!» — такую запись сегодня вечером на платформе “X” опубликовал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Мы защитим от плохих парней», — такие слова посвятил глава Белого дома Латвии, об этом написал президент Латвии на платформе “Facebook”.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич с 17 по 28 сентября находился с рабочим визитом в Соединённых Штатах Америки. Главной причиной визита было участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также важные для безопасности Латвии и международной политики встречи.

Ринкевич выступил на Генеральной Ассамблее ООН, уделив в своей речи особое внимание российской агрессии против Украины, угрозам международному порядку и гибридным угрозам, с которыми сталкиваются Латвия и другие страны региона. Он также принял участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретился с лидерами других государств.

Во время визита Ринкевич также был приглашён на приём, организованный президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в честь 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча Ринкевича и Трампа состоялась в рамках более широких мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН, а не из-за отдельно организованного визита Ринкевича к президенту США.

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#США #президент #Дональд Трамп #Латвия #безопасность #визит #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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