Предварительные данные Центральной избирательной комиссии показывают, что выборы в 15-й Сейм установили новый антирекорд по явке. После восстановления независимости Латвии еще ни одни парламентские выборы не собирали столь низкое число избирателей.

Выборы в 15-й Сейм Латвии стали рекордными по низкой явке за весь период после восстановления независимости страны. По предварительным данным, полученным после обработки информации с 995 из 1059 избирательных участков, в голосовании приняли участие 50,81% граждан, имеющих право голоса.

Предыдущий минимум был зафиксирован на выборах 13-го Сейма, когда явка составила 54,56%. Третьим самым низким показателем остаются выборы 12-го Сейма, в которых приняли участие 58,85% избирателей.

Таким образом, впервые в современной истории Латвии явка на парламентских выборах опустилась почти до отметки в 50%.

Для сравнения, на первых выборах после восстановления независимости — в 5-й Сейм — проголосовали 89,9% избирателей. С тех пор участие граждан в выборах постепенно снижалось, хотя отдельные кампании сопровождались небольшими колебаниями.

Явка на предыдущих парламентских выборах выглядела следующим образом:

5-й Сейм — 89,9%;

6-й Сейм — 71,9%;

7-й Сейм — 71,89%;

8-й Сейм — 71,51%;

9-й Сейм — 60,98%;

10-й Сейм — 63,12%;

11-й Сейм — 59,45%;

12-й Сейм — 58,85%;

13-й Сейм — 54,56%;

14-й Сейм — 59,41%;

15-й Сейм — 50,81% (предварительные данные).

Пока речь идет о предварительной явке — данные получены не со всех избирательных участков. Однако даже после обработки оставшихся протоколов показатель уже не сможет превысить результаты предыдущих парламентских выборов.

Окончательные данные о явке и официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия опубликует после завершения обработки всех протоколов.