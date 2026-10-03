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Антирекорд за 35 лет: явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой в современной истории Латвии 2 346

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: избирательные урны
ФОТО: LETA

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии показывают, что выборы в 15-й Сейм установили новый антирекорд по явке. После восстановления независимости Латвии еще ни одни парламентские выборы не собирали столь низкое число избирателей.

Выборы в 15-й Сейм Латвии стали рекордными по низкой явке за весь период после восстановления независимости страны. По предварительным данным, полученным после обработки информации с 995 из 1059 избирательных участков, в голосовании приняли участие 50,81% граждан, имеющих право голоса.

Предыдущий минимум был зафиксирован на выборах 13-го Сейма, когда явка составила 54,56%. Третьим самым низким показателем остаются выборы 12-го Сейма, в которых приняли участие 58,85% избирателей.

Таким образом, впервые в современной истории Латвии явка на парламентских выборах опустилась почти до отметки в 50%.

Для сравнения, на первых выборах после восстановления независимости — в 5-й Сейм — проголосовали 89,9% избирателей. С тех пор участие граждан в выборах постепенно снижалось, хотя отдельные кампании сопровождались небольшими колебаниями.

Явка на предыдущих парламентских выборах выглядела следующим образом:

  • 5-й Сейм — 89,9%;
  • 6-й Сейм — 71,9%;
  • 7-й Сейм — 71,89%;
  • 8-й Сейм — 71,51%;
  • 9-й Сейм — 60,98%;
  • 10-й Сейм — 63,12%;
  • 11-й Сейм — 59,45%;
  • 12-й Сейм — 58,85%;
  • 13-й Сейм — 54,56%;
  • 14-й Сейм — 59,41%;
  • 15-й Сейм — 50,81% (предварительные данные).

Пока речь идет о предварительной явке — данные получены не со всех избирательных участков. Однако даже после обработки оставшихся протоколов показатель уже не сможет превысить результаты предыдущих парламентских выборов.

Окончательные данные о явке и официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия опубликует после завершения обработки всех протоколов.

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#выборы #история #Латвия #парламент #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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