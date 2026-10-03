Во время досрочного голосования на выборах в Сейм часть избирателей выражала недовольство тем, что на регистрационных конвертах указываются их имя и фамилия. На нескольких участках в Риге членам комиссий пришлось объяснять, что такая процедура предусмотрена законом и не нарушает тайну голосования.

На ряде избирательных участков в Риге во время досрочного голосования одним из самых частых вопросов стала необходимость указывать имя и фамилию на регистрационном конверте, в котором хранится бюллетень до дня подсчета голосов.

На 39-м участке, расположенном в Центре жителей районов Риги, сотрудники рассказали, что неоднократно разъясняли избирателям: такой порядок соответствует требованиям законодательства и не нарушает тайну голосования.

Похожие вопросы возникали и на 134-м участке в Рижской средней школе №45. Там один из регистрационных конвертов случайно упал в урну так, что указанные на нем имя и фамилия оказались видны другим посетителям участка.

На этом же участке сообщили еще об одном необычном случае. Во время досрочного голосования двое избирателей проголосовали повторно на соседних участках. По мнению комиссии, они, вероятно, не знали, что система автоматически учитывает только последний поданный голос. Один из них сначала по ошибке вложил в конверт сразу два бюллетеня, а затем решил проголосовать еще раз.

На 25-м участке в Рижской государственной немецкой гимназии также отмечают, что некоторые избиратели выражали недовольство именными конвертами. Члены комиссии объясняли, что фамилии используются только на этапе хранения бюллетеней, а при подсчете голосов конверты обрабатываются отдельно, что сохраняет тайну голосования.

Некоторые посетители участка также не хотели предъявлять удостоверение личности при входе, предпочитая сделать это непосредственно во время регистрации.

В целом, по словам председателя комиссии Иевы Эргле, серьезных происшествий не было. Активность избирателей остается высокой, иногда перед участком образуются небольшие очереди, а возникавшие технические неполадки удавалось быстро устранить перезапуском системы.

На соседнем 26-м участке голосование проходит спокойно. Здесь чаще всего спрашивают, как правильно ставить отметки «за» и «против» кандидатов в бюллетене. Председатель комиссии Рудите Тиммермане отметила, что сотрудники дают необходимые разъяснения, а также обратила внимание на большое количество семей, пришедших голосовать вместе с детьми.

На 27-м участке в Агенскалнской государственной гимназии также сообщили, что серьезных инцидентов не зафиксировано. Избиратели в основном интересовались назначением дополнительных регистрационных конвертов.

Избирательные участки в Латвии работают до 20:00. После завершения голосования начнется ручной подсчет бюллетеней, а предварительные результаты будут публиковаться по мере поступления данных с участков.