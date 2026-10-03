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ЦИК опубликовал новые данные: сколько жителей Латвии проголосовали к 16:00 2 3847

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди на выборах
ФОТО: LETA

К 16:00 на выборах в 15-й Сейм Латвии проголосовали более 630 тысяч человек. Общая явка, включая досрочное голосование, достигла 40,46% и пока остается немного ниже показателя предыдущих парламентских выборов.

К 16:00 своим правом голоса на выборах в 15-й Сейм Латвии воспользовались более 630 тысяч избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, с учетом досрочного голосования явка достигла 40,46% от общего числа граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Непосредственно в основной день голосования до 16:00 на участки пришли около 461 тысячи человек. Это составляет 29,57% всех зарегистрированных избирателей.

До завершения голосования оставалось еще несколько часов, поэтому итоговая явка может заметно увеличиться. Традиционно многие жители приходят на участки во второй половине дня и ближе к закрытию.

Если сравнивать с предыдущими парламентскими выборами, нынешняя активность пока немного ниже уровня 2022 года. Тогда к 16:00, с учетом досрочного голосования, участие в выборах приняли 42,28% избирателей.

В то же время показатель практически совпадает с выборами 2018 года, когда к этому времени проголосовали 40,42% граждан.

При сравнении данных стоит учитывать, что условия проведения выборов изменились. На выборах 2018 и 2022 годов участки в день голосования работали на час дольше, а досрочно оставить бюллетень можно было только в течение трех дней и лишь на ограниченном числе участков. На нынешних выборах возможности для досрочного голосования были расширены.

Всего право участвовать в выборах в Латвии и за ее пределами имеют 1 557 615 граждан.

Избирательные участки по всей стране остаются открытыми до 20:00. Окончательная явка станет известна после завершения голосования и обработки данных со всех участков.

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#выборы #ЦИК #Латвия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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