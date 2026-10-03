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ЦИК сделал важное разъяснение для тех, кто идет голосовать вечером 0 423

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: очередь
ФОТО: LETA

Жители Латвии, которые успеют прийти на избирательный участок до 19:59, смогут принять участие в выборах в 15-й Сейм, даже если к этому времени на участке образуется очередь. Главное — войти до официального окончания времени голосования.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что все избиратели, пришедшие на участок до 19:59, смогут проголосовать на выборах в 15-й Сейм.

Как пояснила представитель ЦИК Ивета Розенфелде, если человек успел войти на участок до наступления 20:00, ему обязательно предоставят возможность получить бюллетень и проголосовать, даже если процедура завершится позже официального времени закрытия.

Это означает, что вечерняя очередь сама по себе не лишает человека права голоса. Решающее значение имеет не момент опускания бюллетеня в урну, а время прибытия на участок.

В то же время избиратели, которые придут после 20:00, уже не смогут принять участие в голосовании. После официального закрытия участков новые посетители допускаться не будут.

Подобный порядок действует для того, чтобы обеспечить равные условия для всех избирателей, которые прибыли до окончания установленного времени голосования.

В субботу в Латвии проходят выборы в 15-й Сейм. За 100 депутатских мандатов борются 1428 кандидатов, представляющих 14 политических партий и объединений.

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#выборы #ЦИК #Латвия #голосование #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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