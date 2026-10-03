В Австралии завершилось голосование на выборах в 15-й Сейм Латвии. На шести избирательных участках свои голоса отдали 603 человека, а повышенной активности в Сиднее способствовали крупные мероприятия латышской диаспоры.

Австралия стала одной из первых стран, где завершилось голосование на выборах в 15-й Сейм Латвии. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 603 человека.

Больше всего избирателей проголосовали в Сиднее — 231 человек. В Мельбурне свои голоса отдали 143 избирателя, в Аделаиде — 102, в Брисбене — 70, в Перте — 37, а в Канберре — 20.

Кроме голосования на участках, в Австралии 68 зарегистрированным избирателям были отправлены комплекты документов для голосования по почте.

К этому времени голосование также завершилось в Японии и Южной Корее. В Токио проголосовали 88 человек, а в Сеуле — 34. В Южной Корее для голосования по почте было отправлено 28 комплектов документов, тогда как в Японии этой возможностью не воспользовался ни один избиратель.

Австралия традиционно одной из первых завершает голосование благодаря разнице во времени. Это позволяет получить первые данные о зарубежной активности еще до закрытия участков в Европе.

Особенно высокой явка оказалась в Сиднее. По словам председателя местной избирательной комиссии Мартиньша Сигурдса Туктенса, этому способствовали сразу два крупных события латышской общины — Балтийская ярмарка и встреча театров латышской диаспоры «PLATS solis», которая в этом году проходит в Сиднее.

Мероприятие собрало коллективы из десяти стран мира. Помимо просмотра 14 театральных постановок участники получили возможность проголосовать практически в одном месте, что сделало выборы частью большого события латышской общины.

По словам Туктенса, голосование прошло в спокойной и доброжелательной атмосфере. Все системы работали без сбоев, а многие пришедшие воспринимали выборы как возможность не только исполнить гражданский долг, но и встретиться с соотечественниками. Он также отметил, что большинство избирателей заранее определились со своим выбором, поскольку регулярно бывают в Латвии, следят за политической жизнью страны и новостями в социальных сетях.

После закрытия участков комиссии приступят к подсчету голосов. Итоги голосования латвийской диаспоры будут включены в общие результаты выборов после завершения голосования во всех странах.