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Явка на выборах в Сейм превысила 50%: проголосовали почти 788 тысяч жителей 0 159

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: очередь
ФОТО: LETA

На выборах в 15-й Сейм Латвии проголосовали не менее 788 тысяч человек. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, общая явка составила 50,59%, что ниже итоговых показателей двух предыдущих парламентских выборов.

Явка на выборах в 15-й Сейм Латвии превысила 50%. Согласно частично обработанным данным Центральной избирательной комиссии, своим правом голоса воспользовались не менее 788 тысяч избирателей, что составляет 50,59% от общего числа граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Большинство голосов было подано непосредственно в основной день голосования. В субботу на избирательные участки пришли около 618,5 тысячи человек, или 39,7% всех избирателей. Остальные проголосовали досрочно в предыдущие дни.

Таким образом, участие в выборах принял каждый второй избиратель. Однако окончательная явка оказалась ниже, чем на двух предыдущих парламентских выборах.

Для сравнения, в 2022 году участие в выборах приняли 59,41% избирателей, а в 2018 году — 54,56%.

При этом сравнивать показатели напрямую не совсем корректно. На прошлых выборах избирательные участки в день голосования работали на один час дольше, а досрочное голосование было доступно только в течение трех дней и лишь на ограниченном числе участков. На нынешних выборах правила были изменены, поэтому условия участия отличались.

Всего право голоса на выборах в Латвии и за рубежом имели 1 557 615 граждан.

После закрытия избирательных участков Центральная избирательная комиссия приступила к подсчету голосов. В течение ночи ожидается публикация первых официальных результатов, которые покажут распределение мест в новом, 15-м Сейме.

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#выборы #Сейм #Латвия #голосование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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