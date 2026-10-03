Первые два часа голосования на выборах в 15-й Сейм прошли без происшествий. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что все избирательные участки работают в штатном режиме, а цифровая система функционирует без технических сбоев.
Первые два часа голосования на выборах в 15-й Сейм прошли спокойно. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), каких-либо проблем в работе избирательных участков за это время не зафиксировано.
Представитель ЦИК Ивета Розенфелде сообщила, что голосование по всей стране проходит в штатном режиме. Комиссия продолжает следить за ходом выборов и оперативно получает информацию с участков.
Стабильно работает и цифровая избирательная платформа. Как сообщила руководитель проектов сотрудничества Административного департамента Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Агнесе Ткаченко, система функционирует в соответствии с планом.
По ее словам, сотрудники отдельных участков обращаются в службу поддержки с вопросами по работе с системой, однако эти обращения носят консультационный характер и не связаны с техническими неполадками.
Техническая команда ГАЦР и специалисты колл-центра продолжают сопровождать работу участковых комиссий и при необходимости оказывают им помощь.
Ранее правоохранительные органы также сообщили, что при проверке поступивших сигналов нарушений, способных повлиять на ход голосования, пока не выявлено. Проверка части сообщений продолжается.
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