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Как проходит день выборов: ЦИК сообщила о первых итогах работы избирательных участков 0 1690

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: избирательный участок
ФОТО: LETA

Первые два часа голосования на выборах в 15-й Сейм прошли без происшествий. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что все избирательные участки работают в штатном режиме, а цифровая система функционирует без технических сбоев.

Первые два часа голосования на выборах в 15-й Сейм прошли спокойно. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), каких-либо проблем в работе избирательных участков за это время не зафиксировано.

Представитель ЦИК Ивета Розенфелде сообщила, что голосование по всей стране проходит в штатном режиме. Комиссия продолжает следить за ходом выборов и оперативно получает информацию с участков.

Стабильно работает и цифровая избирательная платформа. Как сообщила руководитель проектов сотрудничества Административного департамента Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Агнесе Ткаченко, система функционирует в соответствии с планом.

По ее словам, сотрудники отдельных участков обращаются в службу поддержки с вопросами по работе с системой, однако эти обращения носят консультационный характер и не связаны с техническими неполадками.

Техническая команда ГАЦР и специалисты колл-центра продолжают сопровождать работу участковых комиссий и при необходимости оказывают им помощь.

Ранее правоохранительные органы также сообщили, что при проверке поступивших сигналов нарушений, способных повлиять на ход голосования, пока не выявлено. Проверка части сообщений продолжается.

Почему важно проголосовать? Пять причин

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#выборы #ЦИК #голосование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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