Выборы в 15-й Сейм до закрытия избирательных участков проходят без серьезных происшествий, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис. Он также рассказал, когда начнется подсчет голосов, почему первые результаты появятся только ночью и прокомментировал инцидент в Рижской центральной тюрьме.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис оценил ход выборов в 15-й Сейм как спокойный. По его словам, до завершения голосования серьезных происшествий зафиксировано не было, а электронные системы и оборудование работали без сбоев.

Комментируя явку, глава ЦИК отметил, что ожидал несколько большей активности избирателей. При этом, по его оценке, итоговая явка, вероятно, окажется близкой к показателям предыдущих парламентских выборов.

После закрытия участков работа комиссий только начинается. Перед вскрытием урн необходимо выполнить ряд обязательных процедур, предусмотренных инструкциями. Этот этап занимает около часа.

Одной из последних проверок станет сверка списков избирателей с электронным регистром. Она необходима, чтобы убедиться, что никто не смог проголосовать повторно. Если такой случай будет выявлен, комиссия должна оформить дополнительные документы и скорректировать данные перед началом подсчета.

Именно поэтому урны не вскрывают сразу после окончания голосования. По словам Звиедриса, первая урна будет открыта только после того, как по всей стране завершится проверка электронного регистра и станет ясно, что повторного голосования не было. Предварительно этот этап должен завершиться около 22:00.

Это означает, что первые официальные цифры появятся не сразу после закрытия участков. По прогнозу главы ЦИК, предварительные результаты по партийным спискам могут стать известны примерно между двумя и тремя часами ночи, а распределение голосов между отдельными кандидатами — уже в первой половине воскресенья.

Отдельно председатель ЦИК прокомментировал ситуацию в Рижской центральной тюрьме, где один из заключенных проголосовал по документу с истекшим сроком действия. Он пояснил, что голосование в исправительных учреждениях организуется по особой процедуре, а документы заключенных находятся у администрации.

После того как выяснилось, что удостоверение личности было недействительным уже несколько месяцев, ЦИК созвала внеочередное заседание и приняла решение аннулировать результаты голосования на этом участке и провести его повторно. По словам Звиедриса, сделать это удалось потому, что речь идет о закрытом учреждении с известным числом избирателей.

Глава комиссии также ответил на вопрос о возможности опустить в урну сразу два конверта. Он отметил, что возле урны постоянно находится член комиссии, который контролирует процесс. Теоретически подобная ситуация возможна, однако на практике, по его словам, реализовать ее крайне сложно.

В целом председатель ЦИК положительно оценил организацию выборов, подчеркнув, что основные процедуры прошли без сбоев, а главная работа комиссий начнется после закрытия избирательных участков, когда стартует подсчет голосов.