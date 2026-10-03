Председатель избирательной комиссии Кекавского края Алдис Теко считает, что при организации выборов недостаточно учтен риск злоупотреблений, связанных с повторным голосованием. По его словам, сама система предусматривает защиту, однако требует особого внимания со стороны членов комиссий.

На выборах в 15-й Сейм серьезных нарушений в Кекавском крае не зафиксировано, однако председатель краевой избирательной комиссии Алдис Теко обратил внимание на возможный риск, связанный с процедурой повторного голосования.

По его словам, особый контроль необходим за тем, чтобы каждый выданный избирателю конверт действительно оказался в урне. В качестве примера он привел случай во время досрочного голосования, когда один избиратель, передавая бюллетень на хранение, не опустил конверт в урну.

Поскольку законодательство позволяет человеку, проголосовавшему досрочно, прийти на участок и в основной день выборов, он получает новый комплект материалов. Именно поэтому, по мнению Теко, важно исключить ситуацию, при которой у одного человека одновременно окажутся два конверта. Он считает, что этот риск следовало заранее проанализировать более тщательно.

При этом председатель комиссии подчеркнул, что окончательный результат защищен действующим порядком подсчета голосов. Если избиратель голосует повторно, действительным считается только его последний голос, а предыдущий конверт при подсчете находят и откладывают отдельно, не вскрывая его.

Это означает, что повторное голосование само по себе не приводит к учету двух голосов одного человека. Однако комиссиям необходимо внимательно соблюдать процедуру на всех этапах голосования.

По словам Теко, новый порядок заполнения бюллетеней не вызвал серьезных затруднений. На каждом столе размещены информационные материалы, а члены комиссий при необходимости дают дополнительные разъяснения. Чаще всего с вопросами обращаются пожилые избиратели.

В этом году в Кекавском доме культуры работают сразу два избирательных участка вместо одного. Благодаря этому поток людей распределяется равномернее, а очереди стали меньше. В целом активность избирателей председатель комиссии оценил как высокую.

Он также напомнил, что число проголосовавших на участках Кекавского края не отражает точное количество жителей края, принявших участие в выборах. Латвийские избиратели могут голосовать на любом участке страны, поэтому часть жителей Кекавы выбирает участки в Риге, а в сам край приезжают голосовать жители других самоуправлений.

После закрытия участков комиссии приступят к ручному подсчету голосов. Сначала будут подсчитаны голоса, отданные за партийные списки, затем — отметки, поставленные напротив отдельных кандидатов. По оценке Теко, если не возникнет непредвиденных задержек, подсчет может завершиться около трех часов ночи.