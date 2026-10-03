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Очереди и высокая явка: в Огрском крае срочно пополняют запас бюллетеней и конвертов 0 168

Политика
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: бюллетени
ФОТО: LETA

Высокая активность избирателей в Огрском крае привела к тому, что на некоторые участки пришлось оперативно доставлять дополнительные бюллетени и конверты. На крупных участках образовались очереди, а комиссии усилили работу дополнительными сотрудниками.

В Огрском крае день выборов проходит при высокой явке. Из-за большого числа желающих проголосовать на избирательные участки начали доставлять дополнительные бюллетени и конверты, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Николай Сапожников.

По его словам, наиболее напряженной ситуация была в середине дня. На всех крупных участках образовались очереди, поэтому комиссиям пришлось привлекать дополнительных работников, чтобы ускорить обслуживание избирателей.

Дополнительная доставка бюллетеней и конвертов не означает возникновение чрезвычайной ситуации. Напротив, это стандартная мера, позволяющая обеспечить бесперебойную работу участков при высокой явке.

В комиссии рассчитывают, что ближе к вечеру поток избирателей станет меньше, а очереди сократятся.

Для жителей отдаленных районов были организованы выездные формы голосования. Одна комиссия работала в обычном помещении в течение всего дня, а другая разместилась в специальном автобусе в Дзелмесе Юмправской волости. Такое решение приняли из-за отсутствия общественного транспорта и большого расстояния до ближайшего избирательного участка.

Довольно много жителей также воспользовались возможностью проголосовать на дому. Уже утром члены комиссий отправились в больницу и дом престарелых, а после полудня начали выезды к избирателям, которые заранее подали соответствующие заявки.

В этом году особое внимание уделили и бесперебойной работе участков. Все 28 стационарных избирательных участков в Огрском крае обеспечили резервными генераторами на случай возможных перебоев с электроснабжением.

По словам председателя краевой комиссии, пока необходимости использовать резервное оборудование не возникало, однако такая подготовка позволяет избежать сбоев, если произойдут непредвиденные ситуации.

В комиссии также положительно оценили подготовку к выборам, отметив, что своевременно подготовленные Центральной избирательной комиссией учебные материалы помогли сотрудникам быстрее освоить все процедуры.

Голосование на выборах в 15-й Сейм продолжается до 20:00. Если активность избирателей сохранится высокой, комиссии готовы продолжать работу в усиленном режиме до закрытия участков.

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#голосование #комиссия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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