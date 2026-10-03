«Объединенный список» с большим отрывом лидирует на выборах в 15-й Сейм Латвии, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного LETA, LSM и Рижским университетом имени Страдиня. Однако окончательный состав парламента станет известен только после публикации официальных результатов Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным опроса избирателей на выходе с участков, «Объединенный список» может получить 35,6% голосов, значительно опережая остальных участников выборов.

По предварительным данным экзитпола, пятипроцентный барьер также преодолевают еще пять политических сил. За партию «Латвия на первом месте» могли проголосовать 11,3% избирателей, за «Прогрессивных» — 11,1%, за объединение «Суверенная власть»/«Младолатыши» — 10,8%, за Национальное объединение — 8,7%, а за «Новое Единство» — 6,7%.

В то же время, согласно результатам опроса, за пределами парламента остаются Союз зеленых и крестьян (3,7%), «Для развития Латвии» (3,1%) и «Мы меняем правила» (3,0%). Остальные партии набрали менее 2% голосов.

Важно учитывать, что экзитпол — это прогноз, а не официальный итог выборов. Он строится на опросе избирателей после голосования и обычно достаточно точно отражает расстановку сил, однако не заменяет подсчет бюллетеней.

В исследовании приняли участие более 6500 избирателей, опрошенных возле более чем 70 избирательных участков по всей стране. Методологическую поддержку проекту оказал исследовательский центр SKDS. При этом около 30% участников отказались сообщить, за кого они проголосовали, — столько же, сколько и на предыдущих выборах.

Авторы исследования обращают внимание, что особенно много отказов было зарегистрировано в Земгале, где традиционно сильны позиции Союза зеленых и крестьян. Поэтому не исключено, что итоговый результат отдельных партий может отличаться от данных экзитпола. Также несколько чаще скрывали свой выбор избиратели в Риге и Видземе, тогда как в Курземе и Латгале респонденты были более открыты.

Еще один фактор, который может повлиять на расхождение с официальными итогами, — досрочное голосование. В этом году заранее проголосовали 11,2% избирателей, и они не участвовали в опросе на выходе с участков. Четыре года назад этот показатель составлял лишь 4,11%, поскольку возможности досрочного голосования были значительно более ограниченными.

По данным организаторов, на прошлых выборах результаты экзитпола по большинству партий отличались от официальных менее чем на 1,5 процентного пункта. Наибольшее расхождение тогда было зафиксировано у партий «Новое Единство» и «Прогрессивные».

Первые официальные результаты Центральная избирательная комиссия обещает опубликовать в ночь на воскресенье. Именно они определят окончательный состав нового Сейма и распределение всех 100 депутатских мандатов.